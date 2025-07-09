Майже через чотири роки після релізу у жовтні 2021 року Windows 11 нарешті зайняла лідерські позиції на ринку настільних операційних систем. За даними StatCounter, її частка досягла 52%, тоді як Windows 10 опустилася до 44,6%. Все це стало можливим завдяки активним зусиллям Microsoft та наближенню кінця підтримки старішої версії ОС, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Точки відновлення в Windows 11 тепер зберігаються лише 60 днів

Чому Windows 11 набирає обертів

Windows 11 довгий час відставала від Windows 10 через суворі вимоги до обладнання, зокрема необхідність TPM 2.0 та сучасних процесорів. Багато користувачів не могли оновитися без заміни своїх пристроїв. У 2023 році просочилися дані, що Windows 11 використовувалася на понад 400 мільйонах пристроїв, але це зайняло вдвічі більше часу, ніж Windows 10, яка досягла цього показника за рік. Однак у 2025 році ситуація змінилася.

У січні частка Windows 11 складала 36,65%, а до липня зросла до 51,77%. Windows 10 почала поступово втрачати позиції, опустившись до 45,02% у липні 2025 року.

Геймери стали одними з перших, хто масово перейшов на нову ОС: ще у вересні 2024 року Windows 11 стала найпопулярнішою серед гравців на ПК.

Microsoft також активно просуває оновлення, використовуючи повноекранні сповіщення для користувачів із несумісним обладнанням, закликаючи їх оновити свої комп'ютери. Крім того, наближення кінця підтримки Windows 10 (14 жовтня 2025 року) стимулює перехід на нову систему.

Нагадаємо, що компанія пропонує безкоштовний рік додаткових оновлень безпеки для Windows 10, якщо користувачі активують Windows Backup і синхронізують документи з OneDrive. В іншому випадку оновлення коштуватимуть 30 доларів на рік.

Нові функції Windows 11, такі як оптимізація продуктивності, посилена безпека та інтеграція з AI-інструментами, також роблять її привабливою для бізнесу та індивідуальних користувачів. Microsoft робить ставку на AI-функції у нових Copilot+ ПК, які потребують спеціальних нейронних процесорів (NPU).

Загалом користувачі часто акцентують на тому, що Windows 11 швидша та зручніша, а ще вона активно розвивається та доповнюється різноманітними застосунками та оновленнями таких культових програм, як Нотатник чи Paint.