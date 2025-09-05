Компанія OpenAI оголосила про розробку OpenAI Jobs Platform – AI-платформи, що допомагатиме компаніям знаходити працівників, а кандидатам – отримувати відповідні вакансії, повідомляє 24 Канал з посиланням на блог OpenAI

Як працюватиме сервіс від OpenAI?

За словами CEO з напрямку застосунків Фіджі Сімо, сервіс використовуватиме алгоритми для точнішого підбору між потребами роботодавців і можливостями фахівців. Платформа також матиме окремий модуль для малих бізнесів і місцевих органів влади, які зможуть отримати доступ до спеціалістів зі знанням AI.

OpenAI планує представити продукт до середини 2026 року. Платформа потенційно стане конкурентом LinkedIn, що належить Microsoft – головному інвестору OpenAI. Додаткову інтригу додає те, що співзасновником LinkedIn є Рід Гоффман, один з перших інвесторів OpenAI.

Тим часом LinkedIn активно інтегрує функції штучного інтелекту для підбору кадрів, але OpenAI прагне зробити AI центральним елементом платформи. Компанія також розширює свої напрямки за межі ChatGPT: у планах – браузер, соціальна мережа та інші застосунки.

Окремо OpenAI розвиває освітній напрям через OpenAI Academy. З 2025 року компанія планує тестувати сертифікацію рівня "AI-грамотності" для користувачів, а до 2030-го – видати 10 мільйонів сертифікатів у США. Для цього вона вже співпрацює з Walmart.

Попри побоювання експертів щодо зникнення частини робочих місць, OpenAI визнає ризики і заявляє, що хоче допомогти людям адаптуватися, підвищивши рівень їхніх знань, з’єднуючи їх із компаніями, які потребують AI-спеціалістів. Сімо зазначила, що уникнути змін у робочому середовищі неможливо, але можна дати людям інструменти для адаптації.

Цікавий факт! Запуск OpenAI Jobs та сертифікаційних програм є частиною обіцянки компанії підтримати ініціативу Білого дому щодо поширення знань про штучний інтелект.

Над чим ще працює OpenAI?

Компанія OpenAI навесні уклала угоду на суму 6,5 мільярда доларів, щоб створити фізичні пристрої нового покоління. Вона купила IO, стартап, заснований Джоні Айвом, дизайнером iPhone, щоб вивести штучний інтелект за межі додатків і втілити його у фізичних гаджетах, що, за словами обох, може стати новою ерою в технологіях.

За умовами угоди, Айв та його команда з близько 55 інженерів і дослідників приєднаються до OpenAI. Дизайн-студія Айва LoveFrom, залишиться незалежною, але відповідатиме за розробку нових продуктів. Альтман та Айв не розкривають, якими будуть майбутні пристрої, але висловлюють надію створити "дивовижні продукти, які піднесуть людство".



Альтман та Айв висловили своє невдоволення сучасними смартфонами, які спричиняють постійну тривогу та відволікають. За словами Айва, він відчуває відповідальність за те, що iPhone приніс людям, а Альтман порівняв це з відчуттям "штовханини на багатолюдній вулиці". Обидва сподіваються, що нові пристрої, наприклад, у вигляді підвісок чи окулярів, зможуть краще допомагати людям, аналізуючи світ у реальному часі.