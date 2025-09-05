Компания OpenAI объявила о разработке OpenAI Jobs Platform – AI–платформы,, которая будет помогать компаниям находить работников, а кандидатам – получать соответствующие вакансии, сообщает 24 канал со ссылкой на блог OpenAI

По словам CEO по направлению приложений Фиджи Симо, сервис будет использовать алгоритмы для более точного подбора между потребностями работодателей и возможностями специалистов. Платформа также будет иметь отдельный модуль для малых бизнесов и местных органов власти, которые смогут получить доступ к специалистам со знанием AI.

OpenAI планирует представить продукт к середине 2026 года. Платформа потенциально станет конкурентом LinkedIn, принадлежащей Microsoft – главному инвестору OpenAI. Дополнительную интригу добавляет то, что соучредителем LinkedIn является Рид Хоффман, один из первых инвесторов OpenAI.

LinkedIn уже активно интегрирует функции искусственного интеллекта для подбора кадров, но OpenAI стремится сделать AI центральным элементом платформы. Компания также расширяет свои направления за пределы ChatGPT: в планах – браузер, социальная сеть и другие приложения.

Отдельно OpenAI развивает образовательное направление через OpenAI Academy. С 2025 года компания планирует тестировать сертификацию уровня "AI–грамотности" для пользователей, а к 2030–му – выдать 10 миллионов сертификатов в США. Для этого она уже сотрудничает с Walmart.

Несмотря на опасения экспертов относительно исчезновения части рабочих мест, OpenAI признает риски и заявляет, что хочет помочь людям адаптироваться, повысив уровень их знаний, соединяя их с компаниями, которые нуждаются в AI–специалистах. Симо отметила, что избежать изменений в рабочей среде невозможно, но можно дать людям инструменты для адаптации.

Запуск OpenAI Jobs и сертификационных программ является частью обещания компании поддержать инициативу Белого дома по распространению знаний об искусственном интеллекте.

Над чем еще работает OpenAI?

Компания OpenAI весной заключила соглашение на сумму 6,5 миллиардов долларов, чтобы создать физические устройства нового поколения. Она купила IO, стартап, основанный Джони Айвом, дизайнером iPhone, чтобы вывести искусственный интеллект за пределы приложений и воплотить его в физических гаджетах, что, по словам обоих, может стать новой эрой в технологиях.

По условиям соглашения, Айв и его команда из около 55 инженеров и исследователей присоединятся к OpenAI. Дизайн–студия Айва LoveFrom, останется независимой, но будет отвечать за разработку новых продуктов. Альтман и Айв не раскрывают, какими будут будущие устройства, но выражают надежду создать "удивительные продукты, которые возвысят человечество".



Альтман и Айв выразили свое недовольство современными смартфонами, которые вызывают постоянную тревогу и отвлекают. По словам Айва, он чувствует ответственность за то, что iPhone принес людям, а Альтман сравнил это с ощущением "толкотни на многолюдной улице". Оба надеются, что новые устройства, например, в виде подвесок или очков, смогут лучше помогать людям, анализируя мир в реальном времени.