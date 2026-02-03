Киберподразделение прокуратуры Парижа провело обыски во французских офисах X, принадлежащей Илону Маску. Следственные действия являются частью уголовного расследования, которое охватывает подозрения в незаконном изъятии данных и соучастии в хранении материалов сексуального характера с участием детей. Об этом рассказывает BBC.

Какие подозрения выдвинули против X во Франции?

В прокуратуре сообщили, что проверка началась еще в январе 2025 года. Сначала следователи анализировали контент, который платформа рекомендовала пользователям с помощью алгоритмов. Впоследствии расследование расширили и на AI-чатбот Grok, интегрированный в X.

Правоохранители также заявили, что Илона Маска и бывшего генерального директора X Линду Яккарино вызвали на слушания, запланированные на апрель. Компания пока официально не прокомментировала обыски, хотя ранее называла действия французских властей атакой на свободу слова. Редакция BBC обратилась к X за комментарием.

В июле 2025 года, когда проверку официально расширили, платформа публично заявляла, что расследование имеет политический характер, и отрицала любые манипуляции алгоритмами.

Прокуратура отмечает, что сейчас изучает возможные нарушения сразу по нескольким направлениям. Среди потенциальных преступлений – соучастие в хранении или организованном распространении детской порнографии, нарушение права на изображение через сексуальные дипфейки и мошенническое изъятие данных организованной группой.

Отдельно в заявлении прокуратуры указано, что ее представители прекращают использование X и в дальнейшем будут публиковать сообщения только в LinkedIn и Instagram.

Что происходит с расследованиями Grok в Европе и Великобритании?

Как пишет CNN, параллельно британские регуляторы предоставили обновления по собственным проверкам, связанных с сексуальными дипфейками, созданными с помощью Grok и распространенными через X. Речь идет об изображениях, созданных на основе реальных фото женщин без их согласия, что вызвало волну критики со стороны пострадавших, активистов и политиков в январе.

После начала расследований со стороны Ofcom и других органов компания приняла меры, чтобы остановить такую практику. Во вторник Ofcom сообщил, что продолжает проверку и рассматривает дело как срочное. В то же время регулятор признал, что пока не имеет достаточных полномочий для расследования создания незаконных изображений непосредственно чатботами.

Зато Управление по вопросам защиты данных Великобритании, Information Commissioner's Office, объявило о собственном расследовании в сотрудничестве с Ofcom. Оно будет касаться обработки персональных данных в контексте работы чат-ботов Grok. Представитель ICO Уильям Малком заявил, что ситуация вызывает серьезные вопросы относительно использования личных данных для создания интимных или сексуализированных изображений без согласия людей и наличия предохранительных механизмов.

В конце января Европейская комиссия также объявила о проверке материнской компании xAI из-за беспокойства относительно таких изображений. Представитель Комиссии сообщил, что Брюссель поддерживает контакт с Францией в связи с обысками в парижском офисе X.