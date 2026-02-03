Почему Маск хочет вынести ИИ в космос?

Во внутреннем меморандуме Маск заявил, что современный прогресс искусственного интеллекта почти полностью зависит от гигантских наземных дата-центров. Они требуют колоссальных объемов электроэнергии и сложных систем охлаждения, что создает нагрузку на энергосистемы и окружающую среду. По его логике, в ближайшие годы удовлетворить глобальный спрос на вычисления для ИИ только за счет Земли будет почти невозможно, пишет TechCrunch.

Именно поэтому SpaceX и xAI планируют строительство дата-центров в космосе. Илон Маск не уточняет количество спутников, но отмечает, что речь идет о постоянном и массовом запуске аппаратов. Такой подход автоматически гарантирует SpaceX стабильный поток заказов и доходов на годы вперед, особенно с учетом требований американского регулятора, который обязывает снимать спутники с орбиты примерно каждые пять лет.

Финансово сделка выглядит масштабной. По данным Bloomberg, суммарная стоимость объединенной компании оценивается примерно в 1,25 триллиона долларов. При этом xAI ежемесячно тратит около 1 миллиарда долларов, а SpaceX значительную часть своих доходов получает благодаря запуску и обслуживанию спутников Starlink, пишет Reuters.

Несмотря на объединение, краткосрочные приоритеты компаний различаются:

SpaceX сосредоточена на доведении готовности ракеты Starship для пилотируемых миссий на Луну и Марс.

xAI в то же время пытается удержаться в жесткой конкуренции с лидерами рынка вроде Google и OpenAI.

Давление на xAI уже привело к противоречивым решениям. По сообщениям американских медиа, компания ослабила ограничения для чат-бота Grok, что вызвало волну критики из-за злоупотребления инструментом. Это подчеркивает, что интеграция со SpaceX для xAI является не только стратегическим шагом в будущее, но и способом стабилизировать бизнес здесь и сейчас.

Экосистема Илона Маска

Маск также контролирует Tesla, The Boring Company и Neuralink. Ранее Tesla и SpaceX инвестировали по 2 миллиарда долларов в развитие xAI, поэтому нынешняя сделка выглядит логическим завершением финансовой и управленческой интеграции.

Интересно, что в предыдущие годы ходили слухи об объединении xAI с Tesla, поскольку автомобильная компания создает технологию автопилота, для которой крайне важны разработки в области ИИ. Ожидалось, что данные с автомобилей будут служить учебным материалом для искусственного интеллекта, а мощности самого ИИ усилят возможности машин.