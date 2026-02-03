Чому Маск хоче винести ШІ в космос?

У внутрішньому меморандумі Маск заявив, що сучасний прогрес штучного інтелекту майже повністю залежить від гігантських наземних дата-центрів. Вони потребують колосальних обсягів електроенергії та складних систем охолодження, що створює навантаження на енергосистеми та довкілля. За його логікою, у найближчі роки задовольнити глобальний попит на обчислення для ШІ лише за рахунок Землі буде майже неможливо, пише TechCrunch.

Дивіться також SpaceX змінить орбіти тисяч супутників Starlink через серйозну загрозу безпеці

Саме тому SpaceX і xAI планують будівництво дата-центрів у космосі. Ілон Маск не уточнює кількість супутників, але наголошує, що йдеться про постійний і масовий запуск апаратів. Такий підхід автоматично гарантує SpaceX стабільний потік замовлень і доходів на роки вперед, особливо з урахуванням вимог американського регулятора, який зобов’язує знімати супутники з орбіти приблизно кожні п’ять років.

Фінансово угода виглядає масштабною. За даними Bloomberg, сумарна вартість об’єднаної компанії оцінюється приблизно у 1,25 трильйона доларів. При цьому xAI щомісяця витрачає близько 1 мільярда доларів, а SpaceX значну частину своїх доходів отримує завдяки запуску та обслуговуванню супутників Starlink, пише Reuters.

Попри об’єднання, короткострокові пріоритети компаній різняться:

SpaceX зосереджена на доведенні готовності ракети Starship для пілотованих місій на Місяць і Марс.

xAI водночас намагається втриматися в жорсткій конкуренції з лідерами ринку на кшталт Google та OpenAI.

Тиск на xAI вже призвів до суперечливих рішень. За повідомленнями американських медіа, компанія послабила обмеження для чат-бота Grok, що спричинило хвилю критики через зловживання інструментом. Це підкреслює, що інтеграція зі SpaceX для xAI є не лише стратегічним кроком у майбутнє, а й способом стабілізувати бізнес тут і зараз.

Екосистема Ілона Маска

Маск також контролює Tesla, The Boring Company та Neuralink. Раніше Tesla і SpaceX інвестували по 2 мільярди доларів у розвиток xAI, тож нинішня угода виглядає логічним завершенням фінансової та управлінської інтеграції.

Цікаво, що в попередні роки ходили чутки про об'єднання xAI з Tesla, оскільки автомобільна компанія створює технологію автопілота, для якої вкрай важливі розробки в галузі ШІ. Очікувалося, що дані з автомобілів слугуватимуть навчальним матеріалом для штучного інтелекту, а потужності самого ШІ посилять можливості машин.