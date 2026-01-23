Суперечка між Ілоном Маском і Ryanair почалася 14 січня, коли авіакомпанія офіційно відмовилася від ідеї встановлення Starlink на своїх літаках. Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі пояснив, що антени на фюзеляжі збільшують вагу і аеродинамічний опір, що призводить приблизно до 2% зростання витрат пального. За його словами, пасажири коротких рейсів тривалістю близько години не готові платити за Wi-Fi. Про це пише Mashable.

Як Wi-Fi на рейсах перетворився на публічний скандал?

Уже наступного дня Маск відповів у X, заявивши, що О'Лірі помиляється. Він написав, що додатковий опір під час зльоту майже нульовий, і додав пояснення, створене чатботом Grok. На цьому конфлікт не закінчився, а лише набрав обертів.

16 січня, коли X зазнала масштабного збою, офіційний акаунт Ryanair іронічно звернувся до Маска з питанням, чи не потрібен йому Wi-Fi. У відповідь Маск пожартував про купівлю авіакомпанії та зміну керівництва.

Під час радіоінтерв'ю Newstalk в Ірландії О'Лірі знову відкинув ідею Starlink, зазначивши, що додаткові витрати на пальне можуть становити від 200 до 250 мільйонів доларів на рік, або близько одного долара з кожного пасажира. Паралельно він різко висловився на адресу Маска, заявивши, що не сприймає серйозно його заяви у X.

Маск відповів черговими дописами, закликаючи звільнити О'Лірі та повторюючи особисті образи. Конфлікт продовжився і на сторінці Ryanair, де 19 січня компанія іронічно назвала Wi-Fi на літаках прикладом ідеї, у яку вона не вірить. Маск у відповідь запитав, скільки коштує купити Ryanair, а згодом опублікував опитування про можливу покупку авіакомпанії.

Наступного дня Ryanair оголосила пресконференцію в Дубліні, натякаючи на запуск спеціального розпродажу квитків, адресованого Маску та користувачам X. Компанія справді провела захід і запустила акцію, а О'Лірі подякував Маску за додаткову увагу до бренду, зазначивши, що це позитивно вплинуло на бронювання.

О'Лірі знову наголосив, що, за оцінками Starlink, 90% пасажирів готові платити за Wi-Fi, тоді як досвід Ryanair свідчить про інше – менш як 10%. Він додав, що компанія готова встановити Starlink лише у разі, якщо сервіс буде безкоштовним для пасажирів і не створюватиме додаткових витрат.

Водночас, як зазначає BBC, Маску було б складно купити Ryanair, оскільки авіакомпанії в ЄС мають належати переважно інвесторам з Європейського Союзу або кількох визначених країн. На цьому тлі конфлікт виглядає радше як публічний обмін репліками, ніж реальна бізнес-дискусія.