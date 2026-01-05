Что известно о планах Neuralink на 2026 год?

Основатель Neuralink сообщил, что стартап начнет высокосерийный выпуск устройств интерфейса "мозг-компьютер" в течение 2026 года. Технология позволяет пациентам управлять цифровыми устройствами с помощью встроенного микрочипа, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider.

Ключевой новостью стало объявление об автоматизации хирургического вмешательства. Ранее процедура требовала участия хирурга, который удалял часть черепа пациента, после чего робот-манипулятор устанавливал имплант. Теперь сверхтонкие нити устройства будут проходить сквозь твердую оболочку без необходимости ее удаления. Илон Маск назвал это важным прорывом в своей заметке в соцсети X.

Сам чип имеет размер примерно с монету. От него отходят микроскопические нити, каждая из которых в двадцать раз тоньше человеческого волоса. Эти нити проникают в ткани мозга и считывают нейронные сигналы.

Как прошли испытания?

Первый участник клинических испытаний – человек с параличом всех четырех конечностей – получил имплант в начале 2024 года. Он рассказывал, что технология помогла ему вернуть часть самостоятельности: теперь он играет в компьютерные игры, пользуется браузером, публикует сообщения в соцсетях и перемещает курсор на экране ноутбука исключительно усилием воли.

Компания начала тестирование на людях после того, как устранила замечания Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Регулятор сначала отклонил заявку в 2022 году из-за вопросов безопасности, писало издание Reuters.

В прошлом сентябре Neuralink объявила, что двенадцать человек в разных уголках мира с тяжелыми формами паралича уже используют импланты для взаимодействия с цифровыми и физическими объектами через мнение.



Один из пациентов, которые получили Neuralink / Фото Neuralink

В июне стартап привлек 650 миллионов долларов инвестиций, что стало очередным шагом к масштабированию производства.

Ранее Маск предполагал, что до конца 2026 года импланты могут получить более тысячи пациентов. В ноябре 2024-го компания активно нанимала специалистов, готовясь к расширению мощностей.

Отдельно Neuralink работает над имплантом Blindsight, который должен восстанавливать зрение у людей с полной слепотой. Устройство стимулирует зрительную кору головного мозга с помощью сверхтонких нитей, благодаря чему пациент может воспринимать свет и базовые формы. Первые тесты на людях запланированы на текущий год.