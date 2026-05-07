Компания Neuralink, соучредителем которой является Elon Musk, представила специализированного робота для проведения операций по установке мозговых имплантов. По словам разработчиков, система обеспечивает точность, которая превышает возможности даже опытных нейрохирургов. Об этом пишет Ubergizmo,

Как работает робот-хирург Neuralink?

Робот создан для имплантации сверхтонких электродов в моторную кору мозга. Эти "нити" значительно тоньше человеческого волоса, поэтому ручное введение является чрезвычайно сложным и рискованным.

Именно поэтому Neuralink считает роботизированную систему критически важной для развития интерфейсов "мозг – компьютер".

Чем робот отличается от традиционной нейрохирургии?

Ключевая особенность системы – сверхточная визуализация мозга в реальном времени. Робот использует восемь камер оптической когерентной томографии и специальные сканеры, которые позволяют видеть структуру тканей под поверхностью мозга.

Это позволяет точно вводить электроды между кровеносными сосудами, минимизируя риск их повреждения.

Еще одно важное преимущество – робот не требует полного удаления твердой мозговой оболочки, известной как dura mater. Зато система прокалывает ее максимально аккуратно, что делает операцию менее инвазивной.

По данным компании, такой подход имеет сразу несколько преимуществ:

меньший риск инфекций;

более быстрое восстановление пациентов;

сокращение продолжительности операции;

более низкая вероятность осложнений после вмешательства.

В Neuralink утверждают, что пациенты потенциально могут восстанавливаться за несколько дней вместо недель, как после классических операций на мозге.

Заменит ли робот нейрохирургов?

Несмотря на высокий уровень автоматизации, компания отмечает, что операции не происходят без участия людей. Нейрохирурги контролируют весь процесс и могут вмешаться в случае технических или физиологических проблем.

Робот берет на себя наиболее деликатную часть – введение электродов, где требуется точность на микроскопическом уровне.

Одним из самых больших вызовов для Neuralink остается долгосрочная совместимость имплантов с человеческим мозгом.

Как пишет Interestingengineering, организм воспринимает чип как посторонний объект и запускает иммунную реакцию. Со временем вокруг электродов формируется рубцовая ткань, которая ухудшает передачу сигналов между мозгом и устройством.

Из-за этого эффективность имплантов может постепенно снижаться.

Сейчас исследователи работают над новыми материалами и специальными покрытиями, которые должны сделать электроды более "биосовместимыми" и позволить им дольше функционировать без деградации сигнала.

Почему это важно для будущего нейроинтерфейсов?

Технологии вроде Neuralink рассматриваются как основа будущих интерфейсов "мозг – компьютер". В перспективе они могут помочь людям с параличом управлять техникой силой мысли, восстанавливать коммуникацию после травм или даже взаимодействовать с AI-системами напрямую через мозг.

Впрочем, именно сложность и опасность операций долгое время оставались главным барьером для массового развития таких технологий. Роботизированная система Neuralink может стать попыткой решить эту проблему.