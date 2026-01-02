Это решение направлено на повышение безопасности в космосе и уменьшение рисков столкновений с космическим мусором. Изменение высоты полета также поможет значительно быстрее выводить спутники из эксплуатации в случае возникновения неисправностей или потери управления, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что угрожает Starlink?

Майкл Николс, вице-президент SpaceX по разработке Starlink, сообщил о планах снизить рабочую высоту спутников с примерно 550 километров до 480 километров. Основная причина заключается в том, что на высоте ниже 500 километров находится значительно меньше объектов космического мусора и запланированных спутниковых группировок. Это существенно снижает общую вероятность столкновений по мере того, как количество устройств на низкой околоземной орбите продолжает стремительно расти.

Важным фактором принятия решения стал солнечный цикл. Приближение солнечного минимума, который ожидается в начале 2030-х годов, приводит к разрежению атмосферы. Геомагнитных возмущений станет меньше, атмосфера перестанет раздуваться каждый раз, когда Солнце выбрасывает очередную плазму в нашу сторону. В таких условиях спутники дольше остаются на своих орбитах даже после выхода из строя.

Переход на более низкую высоту также позволит сократить время пассивного схода аппаратов с орбиты более чем на 80 процентов – вместо четырех лет этот процесс будет длиться всего несколько месяцев.



Такая инициатива появилась после недавней аномалии с одним из спутников Starlink на высоте 418 километров, что привело к появлению небольшого количества обломков, о чем писало издание Engadget.

Кроме того, SpaceX подчеркивает важность безопасности из-за несогласованных действий других операторов, в частности случаи запусков спутников без надлежащей координации маневров. Сейчас сеть насчитывает почти 10 000 спутников и обеспечивает интернетом более 9 миллионов пользователей в 155 странах мира.