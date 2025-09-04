Apple працює над системою під кодовою назвою World Knowledge Answers, яку інтегрують у Siri. Її головне завдання – відповідати на складні запитання, що потребують інтернет-пошуку, фактично перетворюючи голосового асистента на повноцінний "answer engine". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Наразі Siri не може самостійно обробляти подібні запити й передає їх у ChatGPT. Така інтеграція з’явилася разом із запуском Apple Intelligence минулого року. Однак у майбутньому Apple планує зробити цей процес незалежним і розширити його. В результаті цього може з’явитися новий інструмент також у Safari та Spotlight.

Очікується, що оновлена система зможе працювати як із текстом, так і з візуальними матеріалами, а також матиме функцію узагальнення інформації – подібно до Google AI Overviews.Це дозволить користувачам швидше отримувати потрібні дані без переходу на сторонні сервіси.

Apple поки що поступалася конкурентам у сфері ШІ. Microsoft уже інтегрувала Copilot у свої продукти, Google розвиває Gemini, а ChatGPT і Perplexity закріпилися як популярні інструменти пошуку відповідей. Проте компанія з Купертіно прагне надолужити відставання.

Крім World Knowledge Answers, Apple працює і над масштабнішим проєктом – новою версією Siri на базі великої мовної моделі. У компанії неофіційно називають це "AI brain transplant" або LLM Siri, реліз якої може відбутися у 2026 році.

Які проблеми Apple та AI?

Цей рік виробник iPhone почав з одним з найгірших показників серед так званої "Чудової сімки" (список найдорожчих компаній у світі). Акції Apple впали на 15%. Гірша ситуація тільки у Tesla, акції якої впали на 20%.

Apple, на відміну від конкурентів, не квапиться впроваджувати трендове АІ у свої технології. Все це змушує користувачів та інвесторів реагувати негативно.

Незавершена стратегія в сфері штучного інтелекту залишається найбільшою проблемою, але ми вважаємо, що в Apple ще є приблизно півтора року, аби запропонувати переконливе рішення,

– вважає аналітик TD Cowen Кріш Санкар.

У 2024 році Apple зробила першу спробу реабілітуватись й інтегрувати АІ в свої гаджети. Компанія презентувала так звану технологію Apple Intelligence (АІ). Однак, користувачам доступні на сьогодні тільки другорядні функції – узагальнення електронних листів та текстових повідомлень, генерування емодзі, та оновлений візуальний дизайн голосового помічника Siri. Однак доступ до більш прогресивних технологій АІ та покращена Siri будуть можливі тільки у 2026 році.

Попри відставання в АІ, теперішня фінансова ситуація в Apple є не найгіршою. Головний її продукт, iPhone, досі добре продається. А дохід від сервісів послуг, як то підписка на хмару або стрімінг, має зрости приблизно на 11% до 26,8 мільярда доларів.

Як Apple зібралася наздоганяти конкурентів?

Поки Microsoft, Google та інші технологічні гіганти хизуються своїми інвестиціями у величезні дата-центри з Nvidia-чипами, Apple воліє тримати паузу й не розкриває деталей своєї стратегії в сфері АІ. І коливається між тим, щоб розробити власну АІ-систему, чи купити вже готове рішення.

Стимулом рухатись швидше виступає також співпраця OpenAI з легендарним дизайнером Джоні Айвом, який свого часу створив дизайн iPhone, MacBook та Apple Watch. Тепер OpenAI купила у нього стартап за 6,5 мільярда доларів й він працюватиме разом із Семом Альтманом над новими AI-пристроями. Хоча їхній продукт може з’явитися на ринку не раніше 2026 року, вже сам факт такого союзу викликає занепокоєння.

"Apple має бути більш агресивною в гонці штучного інтелекту", – вважає аналітикиня Лаура Мартін. Вона каже, що Apple відстає від конкурентів, включаючи Google, на один-два роки у сфері штучного інтелекту.

Тож, щоб скоротити відстань від конкурентів, Apple провела внутрішні обговорення. Там зокрема розглядалась можливість придбати французький AI-стартап Mistral, а також компанію Perplexity.

Нещодавно Perplexity завершила інвестиційний раунд, який приніс їй оцінку в 14 мільярдів доларів. Придбання цього стартапу стало б найдорожчою покупкою в історії Apple. На сьогодні найбільшою угодою компанії залишається поглинання Beats за 3 мільярди доларів у 2014 році.

Цікавий факт! Французький стартап Mistral AI коштує близько 10 мільярдів доларів.

Велика увага до приватності своїх користувачів стала перешкодою для Apple. Її конкуренти роками зберігали низку приватної інформації про своїх користувачів. Яку тепер можуть використовувати для тренування своїх АІ-моделей. Apple не зберігає такої кількості даних. Тож, найпростішим способом дійсно буде придбання багатомільярдного АІ-стартапу, який має вже свою базу даних.