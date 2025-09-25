У більшості дата-центрів сьогодні використовують так звані cold plates – рідину, що проходить крізь металеву пластину, прикріплену до чипа. Така конструкція має кілька шарів між джерелом тепла й охолоджувачем, тому ефективність обмежена. Microsoft вирішила цю проблему за допомогою мікрофлюїдики: у сам чип вбудовують крихітні канали, якими проходить рідина й напряму охолоджує кремній. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Techradar.

Як працює нове рішення Microsoft?

За словами Джуді Пріст, корпоративної віцепрезидентки та CTO підрозділу Cloud Operations and Innovation у Microsoft, ця технологія дає змогу створювати більш енергоємні чипи з вищою продуктивністю в меншому корпусі. У лабораторних тестах мікрофлюїдика знімала тепло до трьох разів ефективніше, ніж холодні пластини, а температура GPU знижувалася на 65%. Система працює ще краще у поєднанні з алгоритмами, що визначають гарячі зони чипа і спрямовують туди охолодження.

Саші Маджетті, старший технічний менеджер програми в Microsoft, зазначив, що перегрів стає головним обмеженням для галузі. На його думку, вже за кілька років традиційні системи не зможуть впоратися з навантаженням. Саме тому компанія співпрацює зі швейцарським стартапом Corintis над доведенням технології до масового використання.

Microsoft вважає, що такі рішення допоможуть створювати щільніші й швидші дата-центри, зменшити витрати енергії на охолодження та знизити використання води завдяки замкненим системам. Над подібними технологіями працюють також Lenovo, Dell, Supermicro та Giga Computing, адже ризик перегріву може стати бар’єром для розвитку штучного інтелекту.

Який новий етап співпраці готують Microsoft і OpenAI?

Microsoft і OpenAI підписали меморандум про взаєморозуміння щодо "наступної фази" партнерства. Угода створює умови для реструктуризації OpenAI та може стати кроком до перетворення компанії на публічну корпорацію із соціальною метою.

За даними The New York Times, документ визначає принципи розподілу технологій і доходів від них. Крім того, він змінює попереднє положення, яке забороняло Microsoft отримувати доступ до найпотужніших розробок OpenAI у разі досягнення рівня штучного загального інтелекту (AGI).

Таким чином, новий етап партнерства з Microsoft може стати ключовим для балансування між потребою в інвестиціях та збереженням контролю за розвитком штучного інтелекту у межах первісної місії OpenAI.