В большинстве дата-центров сегодня используют так называемые холодные пластины cold plates – жидкость, проходящую сквозь металлическую пластину, прикрепленную к чипу. Такая конструкция имеет несколько слоев между источником тепла и охладителем, поэтому эффективность ограничена. Microsoft решила эту проблему с помощью микрофлюидикив сам чип встраивают крошечные каналы, по которым проходит жидкость и напрямую охлаждает кремний. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Techradar.

Как работает новое решение Microsoft?

По словам Джуди Прист, корпоративного вице-президента и CTO подразделения Cloud Operations and Innovation в Microsoft, эта технология позволяет создавать более энергоемкие чипы с высокой производительностью в меньшем корпусе. В лабораторных тестах микрофлюидика снимала тепло до трех раз эффективнее, чем холодные пластины, а температура GPU снижалась на 65%. Система работает еще лучше в сочетании с алгоритмами, определяющими горячие зоны чипа и направляющими туда охлаждение.

Саши Маджетти, старший технический менеджер программы в Microsoft, отметил, что перегрев становится главным ограничением для отрасли. По его мнению, уже через несколько лет традиционные системы не смогут справиться с нагрузкой. Именно поэтому компания сотрудничает со швейцарским стартапом Corintis над доведением технологии до массового использования.

Microsoft считает, что такие решения помогут создавать более плотные и более быстрые дата-центры, уменьшить затраты энергии на охлаждение и снизить использование воды благодаря замкнутым системам. Над подобными технологиями работают также Lenovo, Dell, Supermicro и Giga Computing, ведь риск перегрева может стать барьером для развития искусственного интеллекта.

Какой новый этап сотрудничества готовят Microsoft и OpenAI?

Microsoft и OpenAI подписали меморандум о взаимопонимании относительно "следующей фазы" партнерства. Соглашение создает условия для реструктуризации OpenAI и может стать шагом к превращению компании в публичную корпорацию с социальной целью.

По данным The New York Times, документ определяет принципы распределения технологий и доходов от них. Кроме того, он меняет предыдущее положение, которое запрещало Microsoft получать доступ к мощным разработкам OpenAI в случае достижения уровня искусственного общего интеллекта (AGI).

Таким образом, новый этап партнерства с Microsoft может стать ключевым для балансировки между потребностью в инвестициях и сохранением контроля за развитием искусственного интеллекта в рамках первоначальной миссии OpenAI.