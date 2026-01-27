Дефицит полупроводников снова оказывается в центре внимания, но на этот раз причиной становится не пандемия или логистические сбои. Основной фактор – стремительный рост спроса на чипы для систем искусственного интеллекта. Дата-центры, которые строят по всему миру, потребляют огромные объемы полупроводников, необходимых для обработки данных и работы ИИ. Об этом рассказывает Gizmodo.

Почему чипы для ИИ стали проблемой для автоиндустрии?

Из-за этого ресурсы, нужны для производства чипов, растягиваются между различными отраслями – от бытовой техники и смартфонов до голосовых ассистентов. Именно автопроизводители могут понести наибольшие потери, поскольку современные автомобили используют все больше высокопроизводительных чипов.

Они нужны не только для мультимедийных систем и голосовых помощников, но и для систем помощи водителю ADAS, навигации, аудио, а в перспективе – для автономного управления. Аналитики S&P Global прогнозируют, что рост количества дата-центров для ИИ может повысить цены на чипы на 70–100% и вызвать дефицит как минимум на следующие два года.

Во время CES 2026 компания Samsung также предупредила, что нехватка чипов негативно скажется на стоимости всей электроники. В сочетании с тарифами и подорожанием сырья компании все реже готовы самостоятельно покрывать рост расходов, перекладывая их на потребителей.

Как пишет Bloomberg, современные автомобили уже и так дорожают из-за перехода к так называемой программно определенной архитектуре и увеличения количества сенсоров. Машины становятся зависимыми от большого количества чипов различных поставщиков – от инфотейнмента с функциями ИИ до систем навигации, радио и даже ремней безопасности.

Чтобы избежать резкого роста цен, некоторые автопроизводители ищут нестандартные решения. Генеральный директор Fiat Оливье Франсуа заявил, что компания может ограничить максимальную скорость малолитражных авто в Европе до 73 миль в час. Это позволило бы обойти требования ЕС относительно обязательных систем ADAS и снизить себестоимость, ведь такие автомобили преимущественно используют в городе, а не на автомагистралях.