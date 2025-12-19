Мировые продажи оборудования для производства полупроводников продолжают быстро расти. По прогнозу отраслевой ассоциации SEMI, в 2025 году этот рынок достигнет 133 миллиардов долларов, что на 13,7% больше в годовом измерении. В 2026 году показатель должен вырасти до 145 миллиардов долларов, а в 2027 – до 156 миллиардов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Почему оборудование для производства чипов стремительно дорожает?

В новом отчете SEMI отмечается, что инструменты для производства микросхем входят в период ускоренной инфляции. Основными факторами называют растущий спрос со стороны ИИ, а также нагрузки, связанные с облачными вычислениями. Дополнительное давление на цены создает переход индустрии к массовому производству по нормам 2 нм с использованием транзисторов gate-all-around (GAA).

Особенно это заметно в сегменте Wafer Fab Equipment. После роста продаж на 9,8% в этом году SEMI прогнозирует еще два года стабильного подъема – на 5,5% и 6,6%. Компании расширяют производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос на ИИ-ускорители, системы высокопроизводительных вычислений и премиальные мобильные процессоры.

Существенно растут и капитальные затраты, связанные с памятью. Спрос на высокоскоростную память HBM толкает рынок вверх, а сегмент оборудования для NAND может вырасти на 45,4% только в этом году. Продажи оборудования для DRAM, по оценкам, также покажут прирост – примерно на 15,4%.

По словам генерального директора SEMI Аджита Маночи, инвестиции для поддержки спроса со стороны ИИ оказались значительно сильнее, чем ожидалось в середине года. Именно это заставило организацию повысить прогнозы для всех сегментов рынка.

Основные расходы на оборудование и в дальнейшем будут концентрироваться в Китае, Тайване и Южной Корее. В то же время SEMI ожидает роста во всех регионах, которые попали в прогноз на ближайшие два года.

Параллельно аналитическая компания Omdia зафиксировала рост доходов мирового рынка полупроводников на 14,5% в квартальном измерении. Общий объем выручки впервые превысил 200 миллиардов долларов и достиг 216,3 миллиарда долларов. Старший аналитик Lino Jeng отмечает, что спрос на обычную DRAM растет вместе с HBM, поскольку масштабируется инференс ИИ, что приводит к краткосрочному, но резкому скачку цен.

Как дефицит памяти может ударить по рынку видеокарт?

Дефицит памяти и рост расходов в полупроводниковой отрасли могут напрямую ударить по геймерам, как пишет DigitalTrends. По данным отраслевых источников, в 2026 году NVIDIA может сократить производство видеокарт GeForce RTX 50 на 30–40% по сравнению с первой половиной 2025-го. Причина не в слабом спросе, а в нехватке памяти, прежде всего GDDR7, которую активно потребляют дата-центры, ИИ-ускорители и корпоративное оборудование. Производители памяти отдают приоритет именно этим высокодоходным сегментам, оставляя потребительские видеокарты с ограниченными поставками.

Больше всего это может ударить по среднему сегменту – моделях вроде RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти, что уже становится минимальным стандартом для современных ААА-игр. В то же время профессиональные RTX PRO сокращения не коснутся, ведь они значительно выгоднее для NVIDIA. На фоне отказа Micron от потребительской линейки Crucial, возможного повышения цен на память от Samsung и предупреждений Dell о подорожании ПК, 2026 год может принести геймерам новую волну дефицита видеокарт и высоких цен.