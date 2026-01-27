Дефіцит напівпровідників знову опиняється в центрі уваги, але цього разу причиною стає не пандемія чи логістичні збої. Основний чинник – стрімке зростання попиту на чипи для систем штучного інтелекту. Дата-центри, які будують по всьому світу, споживають величезні обсяги напівпровідників, необхідних для обробки даних і роботи ШІ. Про це розповідає Gizmodo.

Дивіться також Виробництво чипів стрімко дорожчає – як це вплине на користувачів

Чому чипи для ШІ стали проблемою для автоіндустрії?

Через це ресурси, потрібні для виробництва чипів, розтягуються між різними галузями – від побутової техніки та смартфонів до голосових асистентів. Саме автовиробники можуть зазнати найбільших втрат, оскільки сучасні автомобілі використовують дедалі більше високопродуктивних чипів.

Вони потрібні не лише для мультимедійних систем і голосових помічників, а й для систем допомоги водієві ADAS, навігації, аудіо, а в перспективі – для автономного керування. Аналітики S&P Global прогнозують, що зростання кількості дата-центрів для ШІ може підвищити ціни на чипи на 70–100% і спричинити дефіцит щонайменше на наступні два роки.

Під час CES 2026 компанія Samsung також попередила, що нестача чипів негативно позначиться на вартості всієї електроніки. У поєднанні з тарифами та подорожчанням сировини компанії дедалі рідше готові самостійно покривати зростання витрат, перекладаючи їх на споживачів.

Як пише Bloomberg, сучасні автомобілі вже й так дорожчають через перехід до так званої програмно визначеної архітектури та збільшення кількості сенсорів. Машини стають залежними від великої кількості чипів різних постачальників – від інфотейнменту з функціями ШІ до систем навігації, радіо і навіть ременів безпеки.

Щоб уникнути різкого зростання цін, деякі автовиробники шукають нестандартні рішення. Генеральний директор Fiat Олів'є Франсуа заявив, що компанія може обмежити максимальну швидкість малолітражних авто в Європі до 73 миль на годину. Це дозволило б обійти вимоги ЄС щодо обов'язкових систем ADAS і знизити собівартість, адже такі автомобілі переважно використовують у місті, а не на автомагістралях.