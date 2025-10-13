Что это означает для обычного пользователя?

Для обычного пользователя прекращение поддержки Windows 10 означает, что компьютер перестанет получать обновления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку от Microsoft. Хотя операционная система продолжит работать, ее использование станет значительно более рискованным, в частности устройства станут более уязвимыми к вирусам, вредоносного программного обеспечения и кибератак. Учитывая, что по состоянию на осень 2025 года эта операционная система все еще установлена на более 40% компьютеров в мире и на почти 54% устройств в Украине, проблема является чрезвычайно масштабной, пишет 24 Канал со ссылкой на Tom's Guide.

Основные последствия для пользователей после 14 октября 2025 года:

Повышенная уязвимость к вирусам . Отсутствие обновлений безопасности сделает ваш компьютер легкой целью для вирусов, вредоносного программного обеспечения и хакерских атак. Это главный риск для всех, кто будет продолжать пользоваться системой.

. Отсутствие обновлений безопасности сделает ваш компьютер легкой целью для вирусов, вредоносного программного обеспечения и хакерских атак. Это главный риск для всех, кто будет продолжать пользоваться системой. Проблемы с производительностью и совместимостью . Со временем компьютер может начать работать медленнее. Новые версии программ и игр могут работать нестабильно или вообще не запускаться, поскольку разработчики перестанут оптимизировать их для устаревшей ОС.

. Со временем компьютер может начать работать медленнее. Новые версии программ и игр могут работать нестабильно или вообще не запускаться, поскольку разработчики перестанут оптимизировать их для устаревшей ОС. Прекращение поддержки ПО . Программы, в частности пакеты Microsoft 365 и Office (версии 2016, 2019, 2021), также станут более уязвимыми к угрозам, а их стабильность может снизиться.

. Программы, в частности пакеты Microsoft 365 и Office (версии 2016, 2019, 2021), также станут более уязвимыми к угрозам, а их стабильность может снизиться. Ухудшение игрового опыта . Геймеры столкнутся со снижением производительности (падение FPS), сбоями в играх и отсутствием доступа к новым технологиям, таких как DirectStorage. Новые игры могут требовать более новых версий ОС и просто не будут запускаться на Windows 10. Онлайн-игры, требующие постоянных обновлений (например, Fortnite или Call of Duty), могут стать нестабильными.

. Геймеры столкнутся со снижением производительности (падение FPS), сбоями в играх и отсутствием доступа к новым технологиям, таких как DirectStorage. Новые игры могут требовать более новых версий ОС и просто не будут запускаться на Windows 10. Онлайн-игры, требующие постоянных обновлений (например, Fortnite или Call of Duty), могут стать нестабильными. Отсутствие технической поддержки. Microsoft больше не будет предоставлять консультаций и помощи по любым вопросам, связанных с Windows 10.

Какие варианты остаются?

Основной призыв Microsoft – переходить на Windows 11. Однако этот вариант доступен не всем, поскольку новая ОС имеет строгие системные требования, в частности наличие криптографического модуля TPM 2.0 и современного процессора. Многие компьютеры, которые без проблем работают на Windows 10, не соответствуют этим критериям. Также для обновления нужна учетная запись Microsoft, что вызывает беспокойство у некоторых пользователей относительно конфиденциальности.

Для тех, чьи устройства не поддерживают Windows 11, или кто не готов к обновлению, существует несколько путей:

Приобрести новый компьютер . Это самый простой, но и самый дорогой способ получить современную и защищенную систему.

. Это самый простой, но и самый дорогой способ получить современную и защищенную систему. Воспользоваться платной программой расширенных обновлений безопасности (ESU) . Microsoft предлагает возможность получать критические обновления еще в течение трех лет. Стоимость для частных пользователей составляет около 30 долларов США за первый год, а для бизнес-клиентов – 61 доллар. Цена будет расти с каждым последующим годом. Чтобы воспользоваться программой, нужно иметь последнюю версию Windows 10 и учетную запись Microsoft.

. Microsoft предлагает возможность получать критические обновления еще в течение трех лет. Стоимость для частных пользователей составляет около 30 долларов США за первый год, а для бизнес-клиентов – 61 доллар. Цена будет расти с каждым последующим годом. Чтобы воспользоваться программой, нужно иметь последнюю версию Windows 10 и учетную запись Microsoft. Продолжать пользоваться Windows 10 без поддержки. Это самый рискованный вариант. Кроме угроз безопасности, со временем пользователи столкнутся с тем, что разработчики стороннего программного обеспечения также прекратят поддержку своих продуктов для старой ОС. Например, Microsoft уже объявила, что с 14 октября 2025 года прекратит работу программы OneNote на устройствах с Windows 10.

Решение Microsoft вызвало критику со стороны общественных организаций. Они отмечают, что это заставит миллионы людей тратить деньги на новые устройства, даже если старые еще вполне работоспособны, пишет CoPIRG Foundation. Это, свою очередь, приведет к значительному увеличению количества электронных отходов.

Активисты также отмечают, что потребители устали от техники с коротким жизненным циклом, которую невозможно ремонтировать или поддерживать, и заслуживают более долговечные технологии. Опросы показывают, что примерно четверть пользователей планируют игнорировать завершение поддержки, а каждый седьмой готовится к покупке нового ПК.