Що потрібно знати про завершення підтримки Windows 10?

14 жовтня 2025 року стало останнім днем, коли користувачам Windows 10 надали безкоштовну технічну підтримку та оновлення безпеки. Це означає, що життєвий цикл операційної системи, яку багато хто вважає однією з найкращих в історії компанії, добіг кінця. Хоча комп'ютери під її управлінням продовжать працювати, вони більше не отримуватимуть оновлень та виправлень, пише 24 Канал з посиланням на Microsoft.

Відсутність патчів робить пристрої вразливими до хакерських атак, вірусів та витоків конфіденційних даних. З часом ризик використання такого комп'ютера для онлайн-банкінгу, покупок чи роботи з електронною поштою суттєво зростатиме.

Хоча вбудований антивірус Microsoft Defender ще деякий час отримуватиме оновлення сигнатур для виявлення відомих шкідливих програм, він не зможе закрити нові вразливості в самому ядрі операційної системи.

Що тепер робити?

Microsoft наполегливо рекомендує користувачам оновитися до Windows 11. Це оновлення є безкоштовним для кожного, хто купив ліцензійний ключ для "десятки", але доступне лише для тих комп'ютерів, технічні характеристики яких відповідають вимогам нової ОС.

Варто зазначити, що значна кількість пристроїв, що досі працюють на Windows 10, не сумісні з Windows 11 через жорсткі апаратні вимоги, зокрема до процесора та наявності модуля TPM 2.0.

Станом на середину 2025 року, Windows 10 все ще була встановлена приблизно на 41% комп'ютерів з ОС від Microsoft, згідно з даними Statcounter.

Для тих, хто не може або не хоче переходити на Windows 11, існує альтернатива – програма розширених оновлень безпеки (ESU). Вона дозволить отримувати критичні оновлення для Windows 10 ще протягом одного-трьох років, але ця послуга буде платною. Це тимчасове рішення, яке дає більше часу на планування переходу на нове обладнання або операційну систему.

Нагадаємо, ми детально описали всі доступні варіанти дій в окремому матеріалі. Ознайомитися з ним можна за цим посиланням.