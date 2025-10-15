Скільки людей ще не оновилися?

Згідно з даними аналітичного порталу StatCounter, сьогодні на Windows 11 перешли 49,05% користувачів. Поряд із цим 40,84% усе ще користуються старою системою Windows 10. Ще старішу версію, Windows 7, досі не видалили 9,15% людей. Є й такі, що з якихось причин усе ще лишаються вірними Windows XP – таких наразі лише 0,3%, пише 24 Канал.

Як можна зрозуміти, попри вихід Windows 11 ще у 2021 році, її попередниця все ще утримує досить високі позиції. Частково це провина самої Microsoft, оскільки компанія вимагає для встановлення "одинадцятки" модуль безпеки TPM 2.0, який не встановлювався в комп'ютерах раніше. Таким чином мільйони пристроїв, які технічно все ще справні й потужні, не можуть оновитись.

Імовірно, Microsoft очікувала, що люди побіжать витрачати гроші на нові ПК, щоб отримати доступ до Windows 11 (можливо, навіть сподівалась, що вибір хоча б частково впаде на її власні пристрої Surface Laptop), але статистика показує, що не всі були до цього готові.

У чому небезпека старої операційної системи?

Головна проблема полягає в тому, що без регулярних оновлень безпеки операційна система стає вразливою до вірусів та зловмисного програмного забезпечення. Хоча комп'ютер продовжить працювати, будь-які нові "діри" в системі безпеки, які знайдуть хакери, вже не будуть виправлені розробником. Це створює значні ризики для збереження особистих даних, банківської інформації та іншої конфіденційної інформації.

З часом проблема лише посилюватиметься. Розробники стороннього програмного забезпечення, включно з браузерами та іграми, поступово припинять тестувати свої продукти на сумісність із Windows 10. Деякі ігрові студії вже оголосили про припинення підтримки застарілої ОС у своїх нових проєктах.

Які варіанти?

Отже, перед користувачами постає кілька варіантів дій: