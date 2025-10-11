Microsoft готується офіційно завершити підтримку Windows 10 у жовтні 2025 року. Це викликало хвилю запитань і чуток серед користувачів — від страхів, що система повністю "вимкнеться", до сумнівів у безпеці подальшого використання. У мережі активно поширюються твердження, які часто не мають нічого спільного з реальністю. Нижче 24 Канал із посиланням на TechRadar розповідає найпоширеніші міфи про "кінець життя" Windows 10 і пояснює, що з цього правда, а що — вигадка.

Які міфи поширюють про завершення підтримки Windows 10?

Міф 1. Windows 10 перестане працювати після 14 жовтня 2025 року

Microsoft припиняє оновлення Windows 10, але сама система не вимкнеться і не стане "непрацездатною". Вона продовжить функціонувати, просто без нових патчів і виправлень. Так само колись сталося з Windows 7 — її користувачі продовжували працювати на системі ще роками.

Міф 2. Без оновлень можна обійтися, якщо бути обережним

Попри те, що Windows 10 і далі працюватиме, відсутність оновлень створює серйозні ризики. З часом з’являтимуться нові вразливості, які не виправлятимуться, і це відкриє шлях для хакерських атак. Навіть якщо користувач поводиться обережно й має антивірус, без оновлень його безпека поступово знижується. До того ж Microsoft пропонує безкоштовний рік розширених оновлень – тож ризикувати немає сенсу.

Міф 3. Щоб отримати безкоштовні оновлення, треба передати Microsoft усі дані з ПК

Деякі користувачі вважають, що безкоштовна участь у програмі Extended Security Updates (ESU) потребує повної синхронізації даних із серверами Microsoft. Насправді це не так. Поза межами ЄС система просто синхронізує лише налаштування Windows через OneDrive, без доступу до особистих файлів. А в Європейській економічній зоні завдяки Digital Markets Act користувачі взагалі не мусять синхронізувати нічого.

Міф 4. Для отримання оновлень не потрібен обліковий запис Microsoft

Насправді мати обліковий запис Microsoft обов’язково – навіть якщо користувач платить за розширені оновлення. Неможливо створити тимчасовий акаунт і потім повернутися до локального входу – система регулярно перевірятиме, чи використовується саме той обліковий запис, через який було оформлено ESU. Це частина політики Microsoft щодо поступового переходу на єдину систему акаунтів.

Міф 5. Більшість комп’ютерів не зможуть оновитися до Windows 11

Як повідомляє офіційний блог Windows 11, нова операційна система має вищі вимоги до "заліза", зокрема підтримку TPM 2.0 і сучасного процесора. Однак багато комп’ютерів, придбаних у цьому десятилітті, можуть перейти на нову ОС – часто потрібно лише активувати TPM 2.0 у BIOS. Помилково вважати, що "навіть нові ПК не підходять": іноді користувачі просто не перевіряють параметри системи.

Отже, Windows 10 не зникне після 2025 року, але без оновлень залишатися на ній небезпечно. Microsoft пропонує безкоштовну підтримку на рік і нагадує, що перехід на Windows 11 – це не катастрофа, а звичайний етап розвитку системи.

Яка забута функція з Windows Vista знову повернеться на Windows 11

У тестових збірках Windows 11 знайшли приховану функцію, яка дозволяє встановлювати відео як шпалери на робочий стіл. Це нагадує Windows Vista, де схожа опція вже існувала понад 15 років тому. У попередніх версіях Windows 11 для учасників Dev та Beta-каналів виявили можливість використовувати відео файли як фон робочого столу.

Особливість полягає в тому, що відео запускається при перегляді робочого столу, але не відтворюється безкінечно по колу, аби не набридати користувачу. Наразі ця функція прихована і активується лише через спеціальний інструмент налаштувань Windows, тому її фінальна реалізація може відрізнятися – або ж Microsoft взагалі відмовиться від ідеї.