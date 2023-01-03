На заході Architecture Day 2021 Intel поділилася основними деталями дизайну своєї архітектури процесорів Alder Lake і тоді ж заявила, що Windows 11 була оптимізована таким чином, щоб повною мірою використовувати переваги гібридної архітектури продуктивності Alder Lake і нової технології Thread Director, яка допомагає планувати завдання в новій операційній системі Microsoft.

Сама ж Microsoft запевнила, що Windows 11 була розроблена таким чином, щоб отримати максимальну віддачу від апаратного забезпечення. Чи було це так? На той момент ні. Заяви почали підтверджуватися лише з часом, після багатьох оновлень, виправлень та доповнень. Але проблема в тому, що Windows 11 лише урівнювалась із Windows 10, а не випереджала її.

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Повільна Windows 11

Повертаючись до обговорення гібридних процесорів Intel, PCWorld протестував процесор Raptor Lake-S Core i9-13900K на Windows 11 22H2 і порівняв його з Windows 10 22H2. Хоча, безумовно, є окремі приклади, коли Windows 11 виявилась кращою, було також багато сценаріїв, коли це не так, і Windows 10 виходила вперед у багатьох випадках.

Ось порівняльні показники для редагування фото та відео. Аналіз проведений у програмі PugetBench.



Порівняння роботи Windows 11 та Windows 10 у програмі Adobe Photoshop / Фото PCWorld



Порівняння роботи Windows 11 та Windows 10 у програмі Adobe Premiere / Фото PCWorld

А це – аналогічні тести в UL's Procyon:



Порівняння роботи Windows 11 та Windows 10 у програмах Adobe Photoshop і Lightroom / Фото PCWorld



Порівняння роботи Windows 11 та Windows 10 у програмі Adobe Premiere / Фото PCWorld

Далі йдуть оцінки рендерингу в Cinebench (перше зображення в галереї), тести процесора, ШІ-тегування фотографій і продуктивності кодеків AVC (H.264) у програмі Nero Score (друге зображення) та тестування конвертації або перекодування відеокодеків у додатку Handbrake (третє зображення).

Тестування можливостей Windows 11 та Windows 10 / Фото PCWorld

Наступні перевірки проводилися з браузером Chrome 107, пакетом офісних програм MS Office у програмі Procyon, а також тест Crossmark Enterprise від Bapco.

Тестування можливостей Windows 11 та Windows 10 / Фото PCWorld

Ще один не менш важливий показник для Windows – робота в іграх. Тут можна побачити Metro Exodus, Tomb Raider, Horizon Zero Dawn та інші. Результати показують майже ідентичну продуктивність на обох ОС, за винятком Counter-Strike: Global Offensive.



Результати тестування Windows 11 та Windows 10 в іграх / Фото PCWorld

В цілому, схоже, що останні версії Windows 11 і Windows 10 все ще "обмінюються ударами одна з одною", як це було ще на самому початку, коли Windows 11 тільки з'явилася. Як правило, різниця в продуктивності в ту чи іншу сторону вимірюється однозначним числом.