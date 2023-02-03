24 Канал задал нейросети несколько вопросов, на которые она давала довольно небольшие и одновременно развернутые ответы. В зависимости от контекста алгоритм способен отвечать по-разному и следить за логикой беседы в каждом отдельном чате.

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ChatGPT рассказывает о себе

Стоит отметить, что ChatGPT прекрасно "понимает" украинский язык и так же умело им владеет. Интересно, что на момент запуска у него были ощутимые проблемы с украинским: неправильное употребление слов и падежей, ошибки и другие неточности – сейчас они случаются гораздо реже.

Сначала мы решили познакомиться, узнать алгоритм из его "уст" и понять, как он работает, поэтому мы спросили: "Расскажи о себе. Как ты работаешь и на что способен?"

Вот что ответил искусственный интеллект:

Я – ChatGPT, модель языка разработана OpenAI. Я работаю с помощью алгоритмов глубокого обучения и была обучена на большом наборе текстовых данных из Интернета. Задавая промт, я генерирую текстовый ответ, который должен быть похож на то, что мог бы ответить человек. Моя основная цель – помочь пользователям в генерации текста для различных приложений, таких как диалог, рассказ, создание содержимого и т.д. Я постоянно учусь и улучшаю свои ответы посредством постоянного обучения и обновлений от OpenAI.

Создатели ChatGPT – компания OpenAI в своей кроткий инструкции к нейросети отмечает, что она оперирует набором информации, собранной до 2021 года. Мы поинтересовались – "Почему твои знания ограничены данными до 2021 года?"

Ответ был таким:

Ограничение моих знаний произошло, поскольку обучение моделей языка, таких как я, требует большого исчерпывающего объема данных и ресурсов вычисления. OpenAI решили ограничить пределы моих знаний до 2021 года, чтобы обеспечить качество обучения и улучшить эффективность модели. Однако они постоянно работают над улучшением моделей и обновлением их знаний.

Безусловно, ChatGPT это уникальный инструмент, который может изменить человечество кардинально. Мы также спросили алгоритм, как он может повлиять на цивилизацию.

Меня можно использовать для решения широкого спектра задач, включая генерацию текста, ответы на вопросы, перевод языков и многое другое. Это может повлиять на будущее человечества, улучшая эффективность работы в ряде различных отраслей, таких как маркетинг, клиентская поддержка, медицина и многое другое. Однако также следует учитывать, что использование технологии может привести к потере работы для некоторых людей, поэтому важно продолжать мониторить и управлять влиянием технологии на будущее человечества.

Также ChatGPT имеет своеобразный юмор. Именно так, нейросеть способна шутить и даже объяснять свои шутки. Мы попросили алгоритм рассмешить нас и объяснить суть шутки и вот что мы получили:

Почему компьютеры не могут плакать?

Потому что у них нет никаких глаз!

Шутка состоит в том, что компьютеры как машины не имеют эмоций и не могут плакать, поскольку у них нет никаких физических органов, которые могут отвечать за эмоции. Это тоже пародия над идеей, что компьютеры способны скучать.

Известный факт, что ChatGPT официально не работает в Украине. В компании объяснили, что сделали это, чтобы "не нарушить мировые санкции из-за аннексии ОРДЛО и Крыма в 2014 году". Создатели просто не знают, как отличать их от клиентов из остальной Украины. Вот что об этом "думает" ChatGPT:

Извините, но мне не известно ни о каких ограничениях моей доступности в Украине. Как языковая модель, разработанная OpenAI, я должен быть доступен из любого места, где есть подключение к Интернету. Однако могут существовать местные факторы, такие как правительственная цензура или сетевые проблемы, которые могут повлиять на мою доступность. Я советую обратиться к вашему местному интернет-провайдеру, чтобы узнать, знают ли они о каких-либо проблемах.

Кажется, OpenAI ждет неприятный разговор с собственным творением. Как бы там ни было, а при попытке зарегистрироваться на сайте ChatGPT украинцы получат уведомление о том, что ChatGPT не доступен в нашей стране.



ChatGPT недоступен в Украине / Скриншот 24 Канала

Мы уже создавали несколько материалов о ChatGPT, которые можно найти по соответствующему тегу чтобы понять суть технологии, преимущества и угрозы, которые она несет. Но это наш первый материал, написанный в виде интервью с самой нейросетью.

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Как зарегистрироваться в ChatGPT

Безусловно, ChatGPT заслуживает внимания и мы рекомендуем вам познакомиться с ним. Вы ведь можете начать свободную беседу обращаясь к нему, как к человеку и он будет отвечать вам максимально правдоподобно.

Чтобы воспользоваться ChatGPT в Украине, нужно два элемента:

VPN, который следует настроить так, чтобы ChatGPT "думал", что вы из США, или любой другой страны где он сейчас официально работает.

Номер телефона страны, где сервис доступен.

Если с первым элементом вопросов не возникает, получить номер телефона из поддерживаемой страны для регистрации не так просто. Дело в том, что во время процесса регистрации вы получите SMS с номером подтверждения, который нужно ввести в специальную форму.

Здесь можно заручиться помощью друга, родственника или знакомого, проживающего за границей. Или можно воспользоваться специальными сервисами для регистрации, которые генерируют номер страны и показывают сообщения, которые приходят для подтверждения. Однако такие сервисы платные и не дешевые, поэтому этот вариант мы не рекомендуем, хотя это опция.

Почему (не) стоит бояться, что ChatGPT отнимет у вас работу

На просторах интернета продолжается горячая дискуссия о будущем алгоритме и угрозе для человечества. Прежде всего говорится, конечно, об экономической угрозе для людей, чью работу ChatGPT сейчас способен выполнять на достаточно высоком уровне.

Что говорят разработчики

Большая часть экспертов сходится во мнении, что молодым разработчикам таки стоит беспокоиться, ведь языковая модель умеет очень хорошо писать код и даже проверять его на ошибки. ChatGPT даже способен написать простые приложения для смартфона вроде калькулятора, которые будут работать, хотя и будут несколько неуклюжий дизайн.

С другой стороны, ряд разработчиков утверждают, что часто код написанный нейросетью содержит ошибки и обращается в устаревшие библиотеки. Однако следует учесть и то, что ChatGPT довольно молодой алгоритм, который, однако, учится очень быстро.

Независимо от того, вы опытный программист или новичок, время от времени вы будете сталкиваться с ошибками в своем коде. ChatGPT может помочь вам сузить проблему, сэкономив вам часы на поиски неправильно поставленной запятой. Вы также можете писать целые блоки функциональных фрагментов кода с нуля. Однако развертывание кода ChatGPT на производственном сервере может быть не совсем удачной идеей.

Убьет ли ChatGPT работу журналистов

С появлением этого алгоритма ряд популярных изданий уже опробовали его в своей работе. Некоторые даже попытались полностью положиться на ChatGPT, ведь он способен писать эссе и даже полноценные статьи. Однако именно в роли журналиста из ChatGPT выходит довольно скверный работник и вот почему.

Хотя частота, с которой алгоритм предоставляет неточную информацию, не вызывает беспокойства, крайне важно проверять информацию, генерируемую ChatGPT, прежде чем пользоваться ею. В редких случаях текст может изобиловать массой неточностей, ошибок, откровенных фейков и даже пропагандой.

Безусловно, ChatGPT может достаточно удачно проводить рерайт готовых материалов, "вытаскивать" из него основную сущность, сжимая до нескольких коротких абзацев, однако это скорее можно назвать одним из инструментов, которые дополнят и ускорят работу редактора или копирайтера. Написание же полностью уникальных материалов потребует серьезной аналитической работы с использованием нескольких источников. Нейросеть не проведет расследование, если оно нужно, не поговорит с источником и тому подобное, поэтому журналисты могут спать спокойно.

Доверяй, но проверяй

Универсальным советом не использовать информацию, сгенерированную ChatGPT, для принятия важных медицинских или финансовых решений без тщательной проверки. Хотя ChatGPT действительно является продуктом искусственного интеллекта, изменяющего правила игры, он все еще находится на стадии разработки и время от времени сгенерированная им информация является феерическим бредом.

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Кто действительно страшнее, ИИ или человек?

Заботиться о том, что ChatGPT уже завтра отберет у вас работу не стоит. Безусловно, это уникальный новый инструмент, который может изменить правила игры во многих отраслях и его стоит освоить как можно скорее. Ведь кто точно сможет отобрать у вас работу, это специалист, который уже овладел ChatGPT и адаптировал этот инструмент в свою ежедневную работу.