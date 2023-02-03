Согласно данным UBS, ChatGPT достиг отметки 100 миллионов активных пользователей в месяц. В свое время TikTok потребовалось целых 9 месяцев, чтобы добиться подобных результатов, а нейросеть от OpenAI сделала это через два месяца – ее запустили для публики 30 ноября 2022 года. Instagram существовал два с половиной года, прежде чем отчитаться о таких показателях.

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Что известно

В отчете говорится, что только в первый месяц после запуска ChatGPT собрал 57 миллионов активных пользователей. В январе сервис ежедневно посещало около 13 миллионов человек.

Неясно, сможет ли чат-бот поддерживать такой уровень интереса и в ближайшие месяцы, постигнет ли его судьба когда-то популярной соцсети ClubHouse. Однако судя по тому, что он предлагает гораздо больше пользы – например, мошенничество с домашним заданием – он имеет все шансы закрепиться.

ChatGPT пока остается бесплатным для использования, но разработчики запустили и платную версию за 20 долларов в месяц. Она предлагает более быстрое время ответа и приоритетный доступ к новым функциям.

Отметим, что успех ChatGPT заставил паниковать некоторые компании. К примеру, Google ускорила работу над собственной версией искусственного интеллекта. Компания объявила "красный код" после того, как Microsoft заявила, что внедрит ChatGPT в свою поисковую систему Bing – одного из основных конкурентов Google. Технологический гигант работает над несколькими потенциальными конкурентами, в частности чат-ботом для поиска, и собирается продемонстрировать 20 продуктов в этом году. Кроме нее, свои разработки представят в Китае. Поэтому у ChatGPT скоро появится большое количество конкурентов, которым нужно будет противостоять, постоянно улучшая свои характеристики.