Нова програма Білого дому, назва якої співзвучна з вигаданим біотехнологічним проєктом із "Зоряного шляху", має на меті перезапустити роль США в розвитку штучного інтелекту. Genesis Mission координуватиме Міністерство енергетики, але контроль здійснюватиме радник президента з науки і технологій Майкл Кратсіос. Ініціатива формалізує зусилля, які президент Дональд Трамп розпочав раніше, коли анонсував мільярдні приватні інвестиції у компанії, що працюють зі штучним інтелектом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Білого дому.

Дивіться також Штучний інтелект – новий Бог? Чому тисячі людей повірили в нову релігію, поклоняються ШІ та чим це загрожує

Що таке Genesis Mission і навіщо він США?

Хоча це не перша AI-політика Білого дому, Genesis Mission виділяється масштабом і підходом. Ініціатива частково нагадує створення NASA та проєкт ARPANET кінця 1960-х, що проклав шлях до сучасного інтернету. Проте тепер США прагнуть побудувати власну державну AI-платформу з автономною інфраструктурою та моделями – окрему від розробок OpenAI, Google чи підприємств Ілона Маска.

Мета проєкту – створити інтегровану платформу для роботи з величезними масивами федеральних наукових даних, накопичених десятиліттями. Ці дані планують використовувати для навчання нових фундаментальних моделей і створення агентів ШІ, здатних тестувати гіпотези, автоматизувати наукові процеси та прискорювати відкриття.

Як пише TechRadar, оскільки державні сервіси зберігають інформацію про громадян і фінансуються за їхній кошт, значна частина цих даних фактично належить американцям. Це викликає питання про приватність та прозорість, адже Genesis Mission передбачає активне використання федеральних наборів даних у федеральних же системах ШІ.

Виконавчий указ також описує створення American Science and Security Platform – інфраструктури, що включатиме високопродуктивні обчислювальні потужності, інструменти для моделювання, засоби аналітики, доменно-специфічні моделі, а також платформи для автономних експериментів і виробництва в ключових галузях.

Таким чином, урядові дані стануть основою для "власних" державних алгоритмів – своєрідної чорної скриньки, де із неструктурованих масивів інформації створюватимуть нові моделі ШІ.

Чому штучний інтелект поки не приносить компаніям реальних грошей?

Нове дослідження KPMG показує, що попри активне впровадження генеративного ШІ, прибуток від цих інвестицій отримує лише незначна частина компаній. Переважна більшість бізнесів усе ще не бачить фінансового ефекту, а очікування від технології відтерміновуються на роки.

Найкращі результати демонструють великі корпорації з річним обігом від 1 млрд доларів. Частина компаній узагалі поки що не інтегрувала ШІ у свої робочі процеси й працює на рівні експериментів. Активніше за інших технологію використовують відділи ІТ, маркетингу й продажів. Високий рівень впровадження також фіксується у сферах досліджень і розробок, фінансів, бухгалтерії та інженерії. Попри нинішню відсутність прибутку, очікування бізнесу залишаються оптимістичними. Третина опитаних вважає, що побачить віддачу протягом року. Ще 60% прогнозують появу ROI у проміжку від одного до п'яти років.