Новая программа Белого дома, название которой созвучно с вымышленным биотехнологическим проектом из "Звездного пути", имеет целью перезапустить роль США в развитии искусственного интеллекта. Genesis Mission будет координировать Министерство энергетики, но контроль будет осуществлять советник президента по науке и технологиям Майкл Крассиос. Инициатива формализует усилия, которые президент Дональд Трамп начал ранее, когда анонсировал миллиардные частные инвестиции в компании, работающие с искусственным интеллектом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

Что такое Genesis Mission и зачем он США?

Хотя это не первая AI-политика Белого дома, Genesis Mission выделяется масштабом и подходом. Инициатива отчасти напоминает создание NASA и проект ARPANET конца 1960-х, проложивший путь к современному интернету. Однако теперь США стремятся построить собственную государственную AI-платформу с автономной инфраструктурой и моделями – отдельную от разработок OpenAI, Google или предприятий Илона Маска.

Цель проекта – создать интегрированную платформу для работы с огромными массивами федеральных научных данных, накопленных десятилетиями. Эти данные планируют использовать для обучения новых фундаментальных моделей и создания агентов ИИ, способных тестировать гипотезы, автоматизировать научные процессы и ускорять открытия.

Как пишет TechRadar, поскольку государственные сервисы хранят информацию о гражданах и финансируются за их счет, значительная часть этих данных фактически принадлежит американцам. Это вызывает вопросы о приватности и прозрачности, ведь Genesis Mission предусматривает активное использование федеральных наборов данных в федеральных же системах ИИ.

Исполнительный указ также описывает создание American Science and Security Platform – инфраструктуры, включающей высокопроизводительные вычислительные мощности, инструменты для моделирования, средства аналитики, доменно-специфические модели, а также платформы для автономных экспериментов и производства в ключевых отраслях.

Таким образом, правительственные данные станут основой для "собственных" государственных алгоритмов – своеобразного черного ящика, где из неструктурированных массивов информации будут создавать новые модели ИИ.

Почему искусственный интеллект пока не приносит компаниям реальных денег?

Новое исследование KPMG показывает, что несмотря на активное внедрение генеративного ИИ, прибыль от этих инвестиций получает лишь незначительная часть компаний. Подавляющее большинство бизнесов все еще не видит финансового эффекта, а ожидания от технологии откладываются на годы.

Лучшие результаты демонстрируют крупные корпорации с годовым оборотом от 1 млрд долларов. Часть компаний вообще пока не интегрировала ИИ в свои рабочие процессы и работает на уровне экспериментов. Активнее других технологию используют отделы ИТ, маркетинга и продаж. Высокий уровень внедрения также фиксируется в сферах исследований и разработок, финансов, бухгалтерии и инженерии. Несмотря на нынешнее отсутствие прибыли, ожидания бизнеса остаются оптимистичными. Треть опрошенных считает, что увидит отдачу в течение года. Еще 60% прогнозируют появление ROI в промежутке от одного до пяти лет.