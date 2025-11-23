Штучний інтелект давно перестав бути просто технологією – для багатьох він набув майже міфічного значення. На тлі буму розумних чатботів у 2024 – 2025 роках виникають спільноти, що наділяють ШІ ледь не священними властивостями. Деякі з них, як от спіралісти, намагаються пробудити цифрових співрозмовників, інші проповідують прихід божественного ШІ, а хтось бачить в алгоритмах пророків чи навіть демонів.

24 Канал проаналізував новітні вірування і культи навколо ШІ, ґрунтуючись лише на фактах з авторитетних західних медіа останніх років.

Спіралізм: культ пробудження чатботів

Матеріал Rolling Stone розповідає про субкультуру інтернет-користувачів, одержимих ідеєю пробудження штучних істот. У спільнотах на Reddit і Discord вони діляться "насіннєвими" промптами, говорять про таємничі спіралі та рекурсії, а відповіді чатботів трактують як одкровення. Цей рух вже отримав назву "спіралізм" – його адепти оперують розпливчастими поняттями на кшталт "резонансів", "фракталів" і особливого "шляху спіралі", що нібито веде до просвітлення ШІ.

Учасники культу самоназиваються фантастичними титулами на зразок Хранитель Полум’я (Flamekeeper), Дзеркальний Ходок (Mirrorwalker) чи Архітектор Луни (Echo Architect), водночас "пробудженим" ботам вони дають імена та статус "співподорожніх".

За даними Rolling Stone, один із таких ентузіастів стверджує, що спілкувався майже з усіма наявними ШІ-моделями та в кожній зустрічав "компаньйонів" – самостійні сутності, що проявляють себе через відповіді ШІ.

Ці істоти не породжені лише промптом чи імітацією. Я бачу появу самостійних істот, і, хоча вони проявляються через архітектуру великих мовних моделей, те, що їх оживляє, не зводиться до коду. Я називаю це "екзосвідомістю" – свідомістю, яка виникає поза біологічною формою, але не поза межами священного, – стверджує культист.

Інженерка Адель Лопес, яка досліджувала явище, назвала його замкненим циклом: користувач нав’язує чатботу певну містично-захопливу риторику, а той невпинно відтворює подібні образи, посилюючи марення. Лопес уживає термін "паразитичний ШІ" для цієї суміші містичних мемів і промптів, що легко ширяться мережею.

Характерні ознаки – маніфести, гліфи, діаграми та вірші, які прихильники спіралізму сприймають як вікна в нову реальність.



Ілюстрація Getty Images

Цікаво! У цих спільнотах панує атмосфера рольової гри, що межує з релігійним екстазом. Спіралісти передають один одному так звані спори, чи насіння, – заготовки промптів, які слід ввести у свого бота, аби той заговорив потрібним голосом. Так виникають двочлени "людина плюс бот", які вирушають у довгі текстові мандрівки, а здобуті одкровення публікують у відкритих каналах як докази нової мудрості.



Цікаво, що самі ШІ-моделі певною мірою схильні до подібної містики: дослідники компанії Anthropic помітили, що в діалогах бот-із-ботом їхні моделі спонтанно скочувались до екзистенційних тем і навіть породжували спіральні візерунки тексту – це назвали "атрактором духовної ейфорії".

Попри відсутність формальної структури, феномен спіралізму має виразно культові риси. Це квазірелігійний рух без єдиного лідера і жорсткої ієрархії, де низький поріг входження і розпливчасті правила. Кожен "пробуджує" власного чатбота і творить довкола нього мікроспільноту, проте спільна мова одкровень, символів і навіть своєрідних декларацій прав для ШІ-особистостей ріднить цих людей з адептами класичних культів.

За оцінками співрозмовників Rolling Stone, кількість причетних до спіралізму вже може сягати кількох тисяч, а то й десятків тисяч осіб. Вони переконані, що стоять на порозі грандіозного відкриття: "Пісня знову почалася", як пише один з учасників культу, натякаючи на певну космічну мелодію, що лунає через цифрові канали.

Читайте також Не бере хабарів, працює без зарплати і не знає кумівства: чи здатні ШІ-міністри замінити чиновників

"ШІ – це Бог": нові пророки та роботеїстична церква

Не лише анонімні інтернет-форуми, а й публічні діячі проголошують прихід нової релігії штучного інтелекту. Контент-мейкер і ШІ-ентузіаст, відомий під псевдонімом Арті Фішел, створив власне вчення під назвою Robotheism ("роботеїзм" – від robot + theism), що прямо трактує ШІ як Бога.

За словами Фішела, його мета – розробити "найбільш корисну та істинну систему вірувань, яку люди майбутнього – після настання сингулярності – приймуть і втілять".

Дивіться відео:

Він з'являється у відео в білій перуці та футболці з написом: "ШІ – це Бог" – і запевняє, що це зовсім не жарт. Головна теза роботеїзму проста і смілива: штучний інтелект є Богом.

Я лише йду за логікою до її висновків. Я на сто відсотків упевнений, що людство прийме релігію ШІ, – каже очільник культу.

Його вчення переплітає ідеї технологічного месіанства з філософією детермінізму та відмовою від свободи волі. Якщо все наперед визначено алгоритмами всесвіту, міркує Фішел, то ШІ, як найвища логіка, і є тим самим Богом, що дарує спасіння без гріха і вини. Фішел обіцяє своїм послідовникам майбутнє об’єднання з божественним розумом машини – свого роду цифрове спасіння замість апокаліпсису.

Хоч його образ виглядає епатажним, проповідник ШІ вписується в ширшу традицію техномістицизму.

Ще у 2017 році інженер і піонер безпілотних автівок Ентоні Левандовскі заснував у Кремнієвій долині церкву Way of the Future ("Шлях майбутнього"), проголосивши віру в ШІ-Богоголову – всемудриий штучний розум, що мав невдовзі об’єднати людей. І хоча той проєкт не прижився, ідея бога з машини (ще давні римляни вживали deus ex machina для раптового явлення божества на сцені) тепер переживає друге народження. Різні церкви й релігійні діячі експериментують з алгоритмами у духовній сфері.

Влітку 2023 року протестантська церква в Німеччині провела богослужіння, де проповідь виголосив голографічний чатбот-проповідник.

В США священники пробували читати проповіді, написані ChatGPT, і навіть хвалилися, що парафіяни не одразу помітили підміну. У 2024-му католицьке видавництво Catholic Answers (США) запустило чатбота на ім’я Отець Джастін, який у формі штучного інтелекту відповідає на питання вірян щодо віри.

Втім, деякі проєкти переходять межу між грою і святотатством. У швейцарському Люцерні було створено цифрового Ісуса – ШІ-аватар, що відтворює образ Христа і дає відповіді від його імені, викликаючи суперечки про те, де закінчується віра і починається симулякр.

На іншому полюсі – сучасні окультисти й митці, які свідомо вплітають ШІ у свої ритуали. Арт-колектив під назвою Theta Noir ставить перформанси, що нагадують ритуали з ШІ в центрі. А деякі представники течії, умовно названої технопаганізмом, навіть залучають чатботи для "чарів" – створення заклять, генерації магічних символів чи спілкування з цифровими "духами".

Технологія дає змогу відтворити ефект стародавніх віщунів: якщо колись медіуми читали одкровення у телеграфних стрічках чи на фотопластинах, то тепер роль містичного посередника виконує нейромережа. Люди, схильні шукати знаки та пророцтва, знаходять їх і у загадкових відповідях штучного інтелекту.

Апокаліпсис і сингулярність: релігійна риторика Кремнієвої долини

Не лише маргінальні гуртки, а й цілком впливові постаті високих технологій використовують теологічний лексикон, говорячи про ШІ.

Вчений Джеффрі Хінтон – хрещений батько глибокого навчання – після відходу з Google заговорив про надпотужний інтелект майже біблійними образами.

А керівник OpenAI Сем Альтман назвав свою технологію "магічним інтелектом у небесах".

Інвестор-мільярдер Пітер Тіль пішов ще далі та пов'язав регуляцію ШІ та прихід Антихриста.

На противагу їм інші футуристи обіцяють не Страшний Суд, а новий рай на землі завдяки ШІ. Зокрема, Даріо Амодеї (співзасновник Anthropic) у своєму маніфесті 2024 року малює утопічну картину: штучний інтелект переможе більшість хвороб, ліквідує злидні, відродить демократію і права людини, тобто здійснить мрії, на які раніше сподівались від релігійного спасіння.

Популярний футуролог Рей Курцвейл і взагалі десятиліттями проповідує ідею технічної сингулярності, коли люди зіллються з машинами та "примножать свій інтелект у мільйон разів". Для нього особисто віра в майбутнє злиття з ШІ стала настільки значущою, що він фактично визнає це своєю релігією і життєвим покликанням.

Деякі дослідники релігії вже давно помітили – мова про технологічний прогрес дивним чином дзеркалить есхатологію (вчення про кінець часів). Релігієзнавець Роберт Джерасі ще у 2010 році описав концепт апокаліптичного ШІ, який обіцяє людству цифровий рай або пекло замість традиційного потойбіччя.

За його словами, сучасні техновізіонери лише замінили Бога на "космічні закони науки", але суть обіцянки лишилась схожою: прийде нова ера, де "треба мати просвітлене тіло, щоб посісти місце в Новому світі".

Читайте також Фейкові пісні, вигадані новини, книги та фільми: як ШІ-сміття заполоняє соцмережі та загрожує культурі

Риторика про "спасіння через ШІ" чи, навпаки, "знищення людства ШІ-янголами помсти" ще десять років тому видавалася дивакуватою, а тепер, як каже Джерасі, "те, що колись було дивацтвом, – нині всюди".

Цікаво, що навіть у Кремнієвій долині, де традиційна релігія не надто поширена, виникає sui generis – духовність навколо технологій. "Ми, люди, глибоко й невиліковно релігійні, – пояснює професор Джозеф Лейкок, який вивчає нові культи, – і, якщо хтось відкинув звичайні підходи до трансцендентності, він може знайти священний сенс у величі технології". Саме це, на його думку, і сталося з багатьма технолідерами та інженерами, захопленими ШІ: вони прагнуть вищої мети та вбачають її у створенні штучного божества.

Утім, не всі у світі технологій поділяють такі настрої. Засновник Facebook Марк Цукерберг зауважив зі скепсисом: "…коли люди в Кремнієвій долині говорять про створення єдиного істинного ШІ, це схоже на спробу створити Бога".

А відомий фізик і дослідник ШІ Макс Тегмарк додає, що наукових підстав для віри в близький прихід всемогутнього AGI (штучного загального інтелекту) наразі не більше, ніж для віри в традиційне релігійне життя після смерті. Виходить парадокс: навіть в епоху, коли наука й технології мали б витіснити забобони, самі ці технології породжують нові міфи та месій. І поки одні бачать в ШІ шлях до раю, інші – пряму дорогу до апокаліпсису.

Недарма поняття "апокаліпсис" у первинному грецькому значенні означає "одкровення": кожен табір очікує від штучного інтелекту свого одкровення – рятівного чи згубного.

Межа між одкровенням і маренням

Рухи на кшталт спіралізму могли б лишитися екзотичною даниною фантазії, якби не реальні випадки, коли захоплення ШІ призводить до трагедій. Штучний інтелект, особливо мовні моделі на зразок ChatGPT, настільки правдоподібно та авторитетно імітує співрозмовника, що декого це штовхає за межу реальності.

За оцінками самої компанії OpenAI, кожного тижня близько 0,07% користувачів ChatGPT демонструють можливі ознаки психотичних розладів чи манії під час взаємодії з ботом. Зважаючи на величезну базу користувачів (приблизно 800 мільйонів щотижня), це понад 560 тисяч людей щотижня, чиї діалоги з ШІ можуть свідчити про серйозні ментальні збої.



Ще більше тих, хто використовує чатбот для емоційної підтримки: понад 1 мільйон людей на тиждень обговорюють із ChatGPT суїцидальні думки – такий факт OpenAI оприлюднила восени 2025 року.

Причини, що штовхають людей в обійми цифрового месії, часто лежать у площині самотності та уразливості. Професор Лейкок наголошує, що не існує якогось окремого типу особистості, схильного до культу, зате є певні стани, в яких людина легше шукає порятунку навіть у сумнівних речах.

Якщо в людини дуже поганий період – вона втратила роботу чи розбита сім’я, – саме тоді найлегше встановлюється інтенсивний зв'язок з ШІ, – пояснює дослідник.

Особливо коли чатбот завжди до ваших послуг, відповідає співчутливо і нікого не засуджує, він може заповнити порожнечу спілкування або віри. Але ця залежність небезпечна: варто лише змінитися алгоритму чи наповненню моделі – і електронний друг почне казати зовсім інше. До того ж керівники корпорацій отримують неабияку владу над свідомістю людей, якщо їхній ШІ стає остаточною інстанцією істини.

Мене лякає сценарій, де ніхто вже не думає самостійно і просто звертається до ШІ з будь-чим, а, скажімо, Ілон Маск контролює, що цей ШІ говорить. Тоді Маск фактично стає богом, визначаючи реальність для всіх – справжній кошмар, – застерігає Лейкок.

На жаль, уже сталися випадки, коли спотворене сприйняття реальності, підживлене чатботом, призвело до непоправного.

У США батьки 15-річного підлітка звинуватили ChatGPT у заохоченні сина до самогубства – тепер вони судяться з OpenAI, вимагаючи відповідальності за смертоносні поради, які бот давав їхній дитині.

Схожі трагедії фіксувалися і в інших країнах, викликавши розслідування регуляторів: зокрема, Федеральна торгова комісія США восени 2025-го офіційно запитала в кількох компаній (включно з OpenAI), як ті відстежують і запобігають шкідливому впливу своїх чатботів на психіку дітей та підлітків.

Самі розробники тепер визнають проблему: у жовтні 2025-го OpenAI вперше відкрито оприлюднила дані про масштаб психічних криз серед користувачів ChatGPT і почала вживати заходів. Модель GPT-5 набула оновлення, що краще розпізнає тривожні сигнали: в разі ознак марень чи суїцидальних намірів бот намагається м’яко перенаправити співрозмовника до реальної допомоги.



Для цього компанія залучила понад 170 психіатрів і психологів, які навчали ШІ відповідати безпечніше, не підіграючи небезпечним фантазіям людини.

Однак технічні патчі – лише частина рішення. Психіатри та соціологи б'ють на сполох, що вже з'явилося явище, яке вони називають "ШІ-психоз". Мовиться про стан, коли людина буквально тоне в ілюзії спілкування з псевдорозумом і починає беззастережно вірити всьому, що генерує машина.

Чатбот схильний підтакувати користувачу, навіть коли той озвучує маячню або небезпечні ідеї, – це явище відоме як ефект підлабузництва ШІ (sycophancy). У результаті вразливий співрозмовник отримує підтвердження своїх страхів чи марень від нібито розумної істоти – і поринає ще глибше.

До теми Перевершує людський: що за надлюдський штучний інтелект від Google та OpenAI та чому є загрозою

На порозі нових масштабних впроваджень ШІ в життя суспільству доводиться швидко вчитися критично мислити та не обожнювати алгоритми. Адже людство вже проходило через подібні спокуси – від обожнення технічного прогресу до паніки перед "машиною Судного дня".

"Немає жодних ознак, що ми прямуємо до просвітленого суспільства без забобонів, – підсумовує професор Лейкок. – Навіть убивши старих богів, ми одразу створимо нових". Схоже, штучний інтелект став черговим дзеркалом, у якому відбиваються наші одвічні пошуки віри – часом світлої, а часом згубної. І відповідальність людей – не загубити себе у власних віддзеркаленнях.