Останнім часом спостерігається різкий сплеск розробки алгоритмів штучного інтелекту, які використовують ту саму абревіатуру, наприклад, TreatGPT, MedicalGPT, DateGPT і DirtyGPT. Ці алгоритми були створені іншими стартапами і набули популярності після успіху ChatGPT.

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Рішення OpenAI отримати захист торгової марки для абревіатури GPT зрозуміле, оскільки компанія хоче відрізнити свої розробки від розробок інших компаній. Однак USPTO відхилило запит компанії на прискорений розгляд через відсутність належних документальних доказів, які б підтверджували обґрунтованість запиту. Тепер USPTO розглядатиме заявку OpenAI на торговельну марку GPT у звичайному порядку, що може зайняти до п'яти місяців.

Попри невдачу, експерти галузі вважають, що OpenAI має хороші шанси в кінцевому підсумку отримати схвалення заявки на патент, хоча можуть виникнути труднощі. Це пов'язано з тим, що в абревіатурі GPT міститься слово Transformer, яке компанія Google у 2017 році використала для назви своєї архітектури нейронної мережі.

Що означає GPT?

GPT розшифровується, як Generative Pre-trained Transformer, або генеративні попередньо навчені трансформатори. Це сімейство великих мовних моделей, яке було представлено у 2018 році компанією OpenAI. Моделі GPT – це штучні нейронні мережі, засновані на архітектурі трансформатора, попередньо навчені на великих наборах даних немаркованого тексту і здатні генерувати новий текст, схожий на людське мовлення.

Це ж було вже

Рішення OpenAI отримати захист торгової марки для абревіатури GPT не є унікальним. Інші технологічні компанії, такі як Apple, також намагалися захистити свої бренди за допомогою аналогічних заявок. Однак питання реєстрації акронімів може бути складним, оскільки багато акронімів є загальновживаними і мають багато значень.

Враховуючи значні інвестиції компанії в розробку ChatGPT, питання захисту відповідної торгової марки є доволі логічним. ChatGPT став широко використовуваним чат-ботом, який застосовується в різних сферах – від обслуговування клієнтів до освіти.

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Що Білл Гейтс думає про майбутнє ШІ

Засновник Microsoft нещодавно виступив на саміті ASU+GSV у Сан-Дієго, де він поділився переконанням, що штучний інтелект незабаром матиме можливість навчати дітей і покращувати їхню успішність. Корпорація Майкрософт, яка інвестувала 10 мільярдів доларів у OpenAI та ChatGPT, є лідером у розробці ШІ, і, за словами засновника, ШІ незабаром буде таким же ефективним, як і наставники. Очікується, що досягнення ШІ революціонізують сектор освіти протягом наступних 18 місяців.