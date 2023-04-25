Засновник компанії Microsoft, яка вклала в OpenAI та ChatGPT 10 мільярдів доларів, виступив на саміті ASU+GSV у Сан-Дієго. Він вважає, що штучний інтелект досягне здатності навчати дітей і покращувати їхні оцінки; він буде таким же хорошим репетитором, як і людина. Все це на нас чекає в найближчі 18 місяців.

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Майбутнє штучного інтелекту

Чатботи зі штучним інтелектом, такі як ChatGPT від OpenAI та Bard від Google, стрімко розвинулися за останні кілька місяців і тепер можуть конкурувати з людським інтелектом у певних стандартизованих тестах. Таке зростання викликало як захоплення потенціалом технології, так і дебати щодо можливих негативних наслідків. Білл Гейтс належить до перших. За його словами, сучасні чатботи "неймовірно вільно володіють читанням і письмом", і це незабаром допоможе їм самим навчати учнів удосконалювати власні навички читання і письма так, як ніколи раніше не вдавалося зробити за допомогою технологій.

Історично склалося так, що навчання навичкам письма виявилося неймовірно складним завданням для комп'ютера, зазначив Гейтс. Коли вчителі оцінюють есе, вони звертають увагу на певні риси, які розробникам важко відтворити в коді. Але здатність чатботів розпізнавати й відтворювати мову, подібну до людської, змінює правила гри.

Звісно, технологія ще не до кінця сформована і може ненавмисно вносити суттєві помилки або дезінформацію. За словами Гейтса, технологія штучного інтелекту повинна вдосконалюватись у читанні та відтворенні людської мови, щоб краще мотивувати студентів, перш ніж вона зможе стати життєздатним репетитором.

Якщо ви просто візьмете наступні 18 місяців, штучний інтелект стане помічником вчителя і даватиме зворотний зв'язок при написанні творів. А потім вони посилять те, що ми вміємо робити в математиці,

– каже Гейтс.

Думка про те, що читання й письмо випередять математичні навички ШІ є надзвичайно цікавою, адже логіка говорить, що мало би бути навпаки – математика використовуються для розробки технологій штучного інтелекту. Але чатботи, які навчаються на великих масивах даних, часто мають проблеми з розрахунками, зазначають експерти. Якщо розв'язане рівняння вже існує в наборах даних, на яких навчається ШІ, він може надати вам відповідь. Але обчислення власного розв'язку – це інша історія.

Гейтс розповів, що регулярно запитує розробників штучного інтелекту Microsoft, чому чатботи не можуть виконувати відносно прості обчислення або навіть перемножувати деякі числа. Відповідь: ШІ потребує поліпшених здібностей до міркування, щоб впоратися зі складністю математичних обчислень.

Це може зайняти деякий час, але Гейтс впевнений, що технологія вдосконалиться, ймовірно, протягом двох років, сказав він. Тоді вона може допомогти зробити приватне навчання доступним для широкого кола студентів, які інакше не змогли б собі цього дозволити. Це не означає, що технологія буде безплатною. Проте, за словами Гейтса, таке навчання принаймні буде більш доступним і дешевим, ніж індивідуальні заняття з людиною-інструктором.