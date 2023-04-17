GPT-5 почекає

За словами Альтмана, розробники "ще якийсь час" не займатимуться GPT-5. Зараз OpenAI зосередилась на актуальній версії GPT-4 та "інших речах", пов'язаних із проблемами безпеки.

Цікаво З оновленням GPT-5 ви не зможете відрізнити ChatGPT від людини

Глава компанії не розкрив причину припинення роботи над GPT-5. ЗМІ припускають, що це сталося через нещодавній відкритий лист, який підписала група експертів у галузі ШІ. У ньому міститься заклик до компаній, що спеціалізуються на штучному інтелекті, зокрема OpenAI, призупинити навчання платформ, "потужніших за GPT-4".

Причетні до листа висловили побоювання з приводу безпеки майбутніх систем, але експерти розійшлись у думках щодо характеру потенційної загрози, яка походить від ШІ, і взагалі можливості "призупинити" розвиток галузі.

Призупинення роботи над GPT-5 не означає, що компанія припинила вдосконалювати GPT-4: "Крім GPT-4, ми займаємося й іншими речами, які, як мені здається, стосуються питань безпеки, які важливо розв'язати, і про які в листі абсолютно не йдеться", – додав глава OpenAI. Джерело припускає, що OpenAI може випустити GPT-4.5, своєрідну проміжну версію, як це було раніше з GPT-3.5.