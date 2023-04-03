Сікі Чен, розробник, який володіє, як він зазначає, інсайдерськими фактами про OpenAI, написав у твітері, що навчання GPT-5 має завершитися вже до грудня 2023 року, і компанія очікує, що він досягне рівня загального штучного інтелекту (AGI). Поки що це лише припущення, оскільки не існує моделі AGI, з якою можна було б порівняти ChatGPT, але оновлення, безумовно, додасть чат-боту більше функціональності.

А тим часом Студентка використала ChatGPT, щоб анулювати штраф за паркування

Що принесе нам GPT-5

Вже зараз останнє оновлення ChatGPT, GPT-4, підтримує кілька мов, підключається до інтернету за допомогою плагінів і перевершує можливості свого попередника. Очікується, що GPT-5 буде ще швидшим і точнішим, здатним вирішувати складніші завдання, такі як написання більш якісного коду.

OpenAI може випустити проміжну версію ChatGPT, GPT-4.5, у вересні або жовтні, яка дасть більш чітке уявлення про те, над якими деталями працює компанія. Однак, оскільки ChatGPT стає все більш схожим на людину в розумінні концепцій і завдань, з'явилися побоювання щодо його потенційних негативних наслідків.

Попри заклики експертів та представників ІТ-бізнесу призупинити подальшу розробку ШІ на пів року, OpenAI не планує припиняти свою роботу, оскільки вважає, що її алгоритм не є загрозливим і позбавлений самосвідомості. А проте, еволюція штучного інтелекту, як очікується, матиме далекосяжні наслідки для майбутнього людського суспільства.

Почалося Після спілкування з людиною, нейромережа штовхнула її до самогубства

Раніше ми повідомляли про те, що творці Midjourney оголосили про припинення безплатного доступу до нейронки. Усе через величезну кількість акаунтів одноденок, які використовуються для генерації безкоштовних зображень, що обмежує ресурси для роботи користувачам, які сплачують підписку за користування можливостями алгоритму.