Міллі Холтон, 22-річна студентка Йоркського університету Сент-Джон, отримала від міської ради паркувальний талон на суму 74 долари, попри те, що мала дійсний дозвіл на паркування в цьому місці. Замість того, щоб сплачувати штраф, Холтон вирішила використати ChatGPT, щоб скласти лист до міської ради з оскарженням штрафу.

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Я подумала: "О, мені ж не потрібен цей штраф, я ж студент", але спробувати сформулювати те, що я хотіла сказати, було досить складно, тому я вирішила подивитися, чи зможе ChatGPT зробити це за мене,

– розповіла Хоултон в інтерв'ю ВВС.

Дівчина надала ChatGPT усі відповідні деталі інциденту, а модель штучного інтелекту за мить згенерувала ідеально сформульовану персоналізовану відповідь. Там зазначалася уся необхідна інформація та аргументи, чому штраф за неправильне паркування був неправомірним.



Лист згенерований ChatGPT / Фото AFP

Як міська влада відреагувала на лист

Холтон отримала відповідь від міської ради, в якій зазначалося, що штраф було скасовано, і їй більше не потрібно платити 74 долари.

Історія успіху Міллі Холтон та її скасованого штрафу за неправильне паркування свідчить про неочевидні для багатьох людей можливості мовних моделей ШІ. Оскільки технології продовжують розвиватися, цілком ймовірно, що ми побачимо більше повсякденних застосувань таких інструментів у нашому повсякденному житті.

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ChatGPT може допомагати у різних рутинних задачах

Успіх використання мовної моделі ШІ для повсякденних завдань може здатися ледачим рішенням, але реальні можливості цих моделей вражають. Інструменти на кшталт ChatGPT, призначені для розуміння природної мови і реагування на неї у зв'язний і схожий на людський спосіб.

Ці інструменти можуть бути корисними у низці ситуацій про які ви навіть не задумуєтеся. Експерти попереджають, що вони не завжди правильно відображають факти, однак чудово дають раду з обробкою інформації, систематизацією та іншими завданнями, якщо їх чітко сформулювати.