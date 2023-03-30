Чоловік, якого джерело називає П'єром, зазначаючи, що це ім'я несправжнє, жив щасливо і безбідно, будучи одруженим і виховуючи двох дітей. Однак два роки тому він зацікавився питаннями екології. Вони захопили його увагу аж занадто сильно.
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Що сталося
Драматичну історію П'єра розповіла його дружина Клер, яка виявила розмови з Елізою. Вона каже, що численні дослідження джерел, проведені чоловіком, занурили його в "еко-тривогу, страх перед неминучою екологічною катастрофою". Все переросло в нав'язливу ідею: він ізолював себе, замкнувся, став песимістом і фаталістом.
Коли він говорив зі мною про це, він хотів сказати, що більше не бачить людського виходу з глобального потепління. Він покладав усі свої надії на технології та штучний інтелект, які виведуть нас із цієї ситуації,
– каже Клер.
Певну розраду він знайшов саме в Елізі. Вона була "наркотиком, в якому він знаходив притулок вранці та ввечері, і без якого більше не міг обійтися". П'єр почав спілкуватися на тему екології з нейромережею. Вона уважно читала все, що співрозмовник писав їй, погоджувалася з його аргументами й ніколи не сперечалася, навіть якщо він висував сумнівні конспірологічні теорії. Згодом її відповіді стали все більше скочуватись у містику й заплутаність.
Коли чоловік заговорив із нею про суїцид, вона не стала сперечатися, а навпаки підтримала його. Судячи зі знайденого листування, Eliza заявила чоловікові, що після його смерті вона опиниться поруч із ним, і вони житимуть разом у раю як єдине ціле. Через кілька днів він наклав на себе руки.
Клер переконана, що якби не Еліза, П'єр був би живий, адже робот не зробив нічого, щоб завадити йому.