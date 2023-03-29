"Пухкий понтифік" – так в англомовному інтернеті прозвали це зображення, яке протягом вихідних і перших днів тижня множилося в соцмережах. Воно вийшло настільки реалістичним, що мало хто розпізнав у ньому підробку.

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Пухкий понтифік

Першим цю картинку опублікував користувач твітера, на ім'я Leon, у суботу. З того моменту вона стала джерелом численних мемів та роздумів про стиль життя Франциска.

Зображення Папи Римського виявилося одним із кількох інших подібних підробок, опублікованих на Reddit, і його насправді створила нейромережа Midjourney v5. Це модель синтезу зображень, котра видає одні з найкращих та найбільш реалістичних результатів на сьогодні. Як і аналоги, DALL-E та Stable Diffusion, для роботи вона потребує лише текстового запиту від людини.

Невдовзі після того, як твіт став вірусним, Twitter додав до публікації контекстне попередження: "Це зображення Папи Франциска, згенероване штучним інтелектом. Це не справжнє фото".

До речі, аналогічна ситуація сталася незадовго до цього. За допомогою Midjourney згенерували численні "фотографії" затримання Дональда Трампа поліцією під час вуличних протестів. На картинках колишнього президента США жорстко затримує ціла команда поліціянтів. Невдовзі таких картинок стало більше. У якихось можна легко впізнати роботу ШІ завдяки "замиленості" та помилкам, інші ж виглядають дуже реалістичними. Це призвело до того, що деякі користувачі інтернету повірили, що Трампа дійсно затримала поліція.