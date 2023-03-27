Історію порятунку собаки господар описав у соцмережах. Почалося все з того, що у пса діагностували кліщову хворобу. Спочатку лікування здавалося позитивним, але через короткий термін розвинулася анемія і стан погіршився. Після здачі аналізів на інші супутні захворювання, лікарі не змогли виявити причину і порадили просто поспостерігати за перебігом хвороби. Така відповідь не влаштовувала господаря і він записався в іншу клініку.

Цікаво Чатботи Google і Microsoft посилаються одне на одного в химерному потоці брехні

У гру вступає ChatGPT

У проміжках між прийомами користувач звернувся по допомогу до ChatGPT і надав усі наявні результати аналізів.

Нейромережа попередила, що не є професійним лікарем і після підтвердження видала список варіантів захворювання. Оскільки собака проходив безліч тестів, господар виключив можливість внутрішньої кровотечі та інші можливі причини. У результаті залишився єдиний варіант – у тварини розвивалася імуноопосередкована гемолітична анемія (IMHA).

На прийомі у нового ветеринара діагноз, виставлений нейромережею, підтвердився. Цього разу було вибрано правильне лікування і ситуація нарешті почала покращуватись.

"Ми розпочали належне лікування, і зараз собака майже повністю одужала".

Цікаво, що такі точні результати видала версія GPT4, запущена нещодавно, тоді як GPT 3,5 (як і перший ветеринар), виявилася безсилою.

Цей випадок є скоріше виключенням, ніж правилом. Не варто покладатися на нейромережі, як заміну лікарям-людям. Штучний інтелект сьогодні недостатньо розвинений, щоб виконувати цю роль, оскільки не розуміє суті сказаного та не вміє відрізняти правду від брехні. Крім того, сам ChatGPT досі оперує лише даними до 2021 року – він не знає, що існував 2022-й чи існує 2023 рік.