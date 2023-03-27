Історію порятунку собаки господар описав у соцмережах. Почалося все з того, що у пса діагностували кліщову хворобу. Спочатку лікування здавалося позитивним, але через короткий термін розвинулася анемія і стан погіршився. Після здачі аналізів на інші супутні захворювання, лікарі не змогли виявити причину і порадили просто поспостерігати за перебігом хвороби. Така відповідь не влаштовувала господаря і він записався в іншу клініку.
Цікаво Чатботи Google і Microsoft посилаються одне на одного в химерному потоці брехні
У гру вступає ChatGPT
У проміжках між прийомами користувач звернувся по допомогу до ChatGPT і надав усі наявні результати аналізів.
Нейромережа попередила, що не є професійним лікарем і після підтвердження видала список варіантів захворювання. Оскільки собака проходив безліч тестів, господар виключив можливість внутрішньої кровотечі та інші можливі причини. У результаті залишився єдиний варіант – у тварини розвивалася імуноопосередкована гемолітична анемія (IMHA).
На прийомі у нового ветеринара діагноз, виставлений нейромережею, підтвердився. Цього разу було вибрано правильне лікування і ситуація нарешті почала покращуватись.
"Ми розпочали належне лікування, і зараз собака майже повністю одужала".
Цікаво, що такі точні результати видала версія GPT4, запущена нещодавно, тоді як GPT 3,5 (як і перший ветеринар), виявилася безсилою.