Хто заборонив ChatGPT

Мова йде про Італію. Там національний регулятор з питань захисту персональних даних наказав заборонити роботу штучного інтелекту чатбота ChatGPT, звинувативши творців з OpenAI у "незаконному зборі персональних даних". Він зобов'язав розробників негайно припинити збір інформації від італійських користувачів, доки компанія не змінить свій підхід до цього питання.

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Управління із захисту даних країни, GPDP, випустило пресреліз, у якому йдеться, що компанія не має законних підстав для збору особистої інформації, а також що OpenAI не має механізму, щоб зупинити доступ неповнолітніх користувачів до свого сервісу – той начебто "наражає неповнолітніх на відповіді, які абсолютно не відповідають їхньому рівню розвитку та самосвідомості".

Це не перший випадок, коли італійський наглядовий орган з питань захисту даних вживає таких заходів проти чатботів зі штучним інтелектом. Раніше регулятор заборонив чатбот Replika.ai у лютому. Replika привернула увагу до себе через надлишково відверті розмови з користувачами, які називають "еротичними рольовими іграми". Нещодавно компанія заблокувала цю можливість, чим викликала хвилю невдоволення.

OpenAI, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб виконати наказ про припинення обробки даних італійських користувачів. GPDP заявляє, що у компанії є 20 днів, щоб повідомити, яких заходів вона вжила для виконання вимог регулятора, і в разі невиконання їй загрожує штраф у розмірі до 20 мільйонів євро (або 4 відсотки від річного світового обороту).