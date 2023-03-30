ChatGPT на службі в шахраїв

Правоохоронці кажуть, що європейські шахраї почали застосовувати ChatGPT вже через лічені тижні після відкриття загального доступу до нього.

Цікаво Шахраї використовують імітацію голосу, щоб дурити людей: як це працює

Злочинці легко обходять вбудований розробниками OpenAI захист – наприклад, заборону на створення шкідливого коду. Для цього вони просто розбивають завдання на кілька частин, щоб запити виглядали нейтральними. А потім за інструкціями від самого ж ШІ збирають їх в одну програму. Навіть ті, хто нічого не тямлять у програмуванні, створюють віруси під свої потреби, використовуючи ChatGPT як інструктора.

– наприклад, заборону на створення шкідливого коду. Для цього вони просто розбивають завдання на кілька частин, щоб запити виглядали нейтральними. А потім за інструкціями від самого ж ШІ збирають їх в одну програму. Навіть ті, хто нічого не тямлять у програмуванні, створюють віруси під свої потреби, використовуючи ChatGPT як інструктора. Ще одна популярна ніша незаконного використання нейромережі – соціальна інженерія. ChatGPT здатний без зусиль написати переконливий текст для фішингового сайту або листування, без помилок і з такими деталями, які введуть в оману користувача. Він може вести діалоги та переконувати людей у своїй правоті, створювати привабливі пропозиції для розсилок і наслідувати конкретну манеру спілкування, щоб видати себе за реально існуючу людину .

. Третій шахрайський спосіб застосування ChatGPT – можливість безпосередньо запитати його, як скоїти злочин з найбільшою вигодою. Дізнатися про нові афери, схеми обману, отримати статистику щодо скоєних злочинів, щоб не конкурувати з іншими злочинцями. А також отримати розуміння, які помилки роблять інші шахраї, на чому їх ловить поліція і як цього уникнути.

Нейромережа перетворилася на інструмент, який приносить як користь, так і шкоду, кажуть у Європолі.