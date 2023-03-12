Одна з таких історій сталась у Канаді. 73-річна Рут Кард почула в телефоні голос онука, який сказав, що його затримала поліція і потрібні гроші для застави. Вона негайно пішла до банку.

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Що сталося

Подружжя зняло 3 000 канадських доларів в одному банку й пішло до іншого за більшою сумою. Там пильний менеджер зупинив їх і попередив, що інший клієнт отримав схожий телефонний дзвінок, який звучав так, ніби це був голос близької людини — але виявилося, що голос був підроблений.

Не всім так пощастило. 39-річний Бенджамін Перкін розповів виданню The Washington Post, як його літніх батьків ошукали на тисячі доларів за допомогою штучного інтелекту.

Вони отримали телефонний дзвінок від адвоката, який стверджував, що їхній син убив американського дипломата в автокатастрофі й потребує грошей на судові витрати.

Потім удаваний адвокат начебто передав телефон Перкіну і голос звучав точно як його справжній.

Це їх переконало. Коли адвокат пізніше передзвонив і попросив 21 000 канадських доларів, батьки пішли в банк і відправили гроші.

Шахрайство з клонуванням голосу становить загрозу вже кілька років. Але стрімке поширення потужного та простого у використанні штучного інтелекту означає, що потенціал зловживань цією технологією легко випереджає реагування громадськості.

Ще два роки тому, навіть рік тому, для клонування голосу людини потрібно було багато аудіозаписів. Зараз якщо у вас є сторінка на Facebook або якщо ви записали TikTok і ваш голос є там протягом 30 секунд, люди можуть клонувати ваш голос,

– каже Хані Фарід, професор криміналістики в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Наразі поліція не має способів боротьби з цією проблемою. Послуги клонування голосу дуже дешеві і розвиваються з часом. Тому проблема буде тільки поглиблюватись.