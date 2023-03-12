Одна з таких історій сталась у Канаді. 73-річна Рут Кард почула в телефоні голос онука, який сказав, що його затримала поліція і потрібні гроші для застави. Вона негайно пішла до банку.
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Що сталося
Подружжя зняло 3 000 канадських доларів в одному банку й пішло до іншого за більшою сумою. Там пильний менеджер зупинив їх і попередив, що інший клієнт отримав схожий телефонний дзвінок, який звучав так, ніби це був голос близької людини — але виявилося, що голос був підроблений.
Не всім так пощастило. 39-річний Бенджамін Перкін розповів виданню The Washington Post, як його літніх батьків ошукали на тисячі доларів за допомогою штучного інтелекту.
- Вони отримали телефонний дзвінок від адвоката, який стверджував, що їхній син убив американського дипломата в автокатастрофі й потребує грошей на судові витрати.
- Потім удаваний адвокат начебто передав телефон Перкіну і голос звучав точно як його справжній.
- Це їх переконало. Коли адвокат пізніше передзвонив і попросив 21 000 канадських доларів, батьки пішли в банк і відправили гроші.
Шахрайство з клонуванням голосу становить загрозу вже кілька років. Але стрімке поширення потужного та простого у використанні штучного інтелекту означає, що потенціал зловживань цією технологією легко випереджає реагування громадськості.
Ще два роки тому, навіть рік тому, для клонування голосу людини потрібно було багато аудіозаписів. Зараз якщо у вас є сторінка на Facebook або якщо ви записали TikTok і ваш голос є там протягом 30 секунд, люди можуть клонувати ваш голос,
– каже Хані Фарід, професор криміналістики в Каліфорнійському університеті в Берклі.
Наразі поліція не має способів боротьби з цією проблемою. Послуги клонування голосу дуже дешеві і розвиваються з часом. Тому проблема буде тільки поглиблюватись.