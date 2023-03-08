Щоб зрозуміти аудиторію андеграундних ресурсів, аналітики вивчили п'ять англомовних хакерських форумів (Sinister, Cracked, Breached, Hackforums та нині закритий Raidforum), а також п'ять російськомовних (XSS, Exploit, Vavilon, BHF та WWH-Club).

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Що відомо

Оскільки сайти для кіберзлочинців завжди ставлять на перше місце анонімність, дослідникам довелося вдатися до допомоги спеціальних інструментів, у тому числі штучного інтелекту uClassify Gender Analyzer V5. Як контрольну вибірку дані порівнювали зі Stack Overflow (популярна система питань і відповідей для професійних програмістів та ентузіастів) і Reddit.

У результаті після аналізу за допомогою аналітичного інструменту Semrush з'ясувалося:

Близько 40% відвідувачів англомовних хак-форумів – це жінки.

На російських ресурсах жінок трохи більше — 42,6%.

За даними аналітиків, найбільшу кількість жіночої аудиторії серед вивчених сайтів залучив Sinister – 61% користувачів жіночої статі.

Gender Analyzer V5 показав дещо іншу картину. Експерти вивчили контрольну групу з 10 користувачів, які розміщували свої профілі в інтернеті та називали себе жінками на XSS та Hackforums. Після прогону повідомлень цих користувачів через аналізатор тексту з'ясувалося, що всі профілі класифіковані як жіночі з точністю 82,4%.

Потім фахівці Trend Micro перевірили 50 випадкових облікових записів з форуму XSS (середній обліковий запис було створено приблизно 31 місяць тому і містив близько 704 повідомлень). Цього разу текстовий аналізатор показав, що із 50 випадкових користувачів 70% були чоловіками та 30% — жінками .

. Аналогічна перевірка 50 випадкових профілів була проведена на Hackforums, де середній вік облікового запису становив 32 місяці, і той містив приблизно 947 повідомлень. Результати показали, що у 64% випадків профілі належали чоловікам та у 36% випадків – жінкам.

Заведено вважати, що більшість кіберзлочинців — чоловіки. Однак гендерна упередженість (явна чи прихована) може серйозно вплинути на кримінальне розслідування. Правоохоронні органи та інші слідчі не повинні робити автоматичні припущення про стать злочинця. Наш аналіз показав, що щонайменше 30% учасників андеграундних форумів можуть бути жінками, навіть якщо вони відкрито не обговорюють свої гендерні профілі в мережі,

– резюмують дослідники.

Вони також додають, що кримінальні хакерські кола – одна з найбільш меритократичних онлайн-спільнот. Тому коли мова йде про ведення справ, людей тут цінують виключно за навички та досвід, а не за їхню стать.