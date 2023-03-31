Midjourney є одним із найкращих в своїй ніші. Нейромережа генерує реалістичні картинки за текстовим описом – іноді в них неможливо розпізнати підробку.

Цікаво Інтернет повірив у підробне зображення Папи в пуховику, яке створила нейромережа

Чому Midjourney більше не буде безплатним

Розробники кажуть, що йдуть на такий крок через раптовий наплив нових користувачів. Генеральний директор і засновник Midjourney Девід Хольц заявив, що це пов'язано "з величезною кількістю людей, які створюють акаунти-одноденки, щоб отримати безкоштовні зображення".

Ми вважаємо, що винуватцем, ймовірно, було вірусне відео з інструкціями в Китаї. Це сталося одночасно з тимчасовим дефіцитом графічних процесорів. Ці дві речі об'єдналися, і це призвело до падіння сервісу для платних користувачів,

– пояснив Хольц.

Крім того, він згадує про зловживання, імовірно маючи на увазі останні випадки з Папою Франциском та Дональдом Трампом. Першого зобразили в масивному надутому пуховику, запустивши численні обговорення про стиль життя понтифіка, а другого показали в руках поліції під час його арешту. Згенеровані картинки виявилися настільки реалістичними, що тисячі людей у соцмережах повірили в їх автентичність. Крім того, інтернетом поширювали "фотографії" президента Франції Еммануеля Макрона, який крокує через протести в Парижі, та Ілона Маска, який тримається за руки з депутаткою Александрією Окасіо-Кортес.

Всі ці зображення згенерував Midjourney / Фото Eliot Higgins

Версія 5 Midjourney значно покращила якість зображень із людьми. Наприклад, деформовані руки, які раніше були характерною рисою (алгоритм видавав людей із п'ятьма пальцями), тепер не є проблемою. Освітлення та тканина також більш реалістичні, а система здатна генерувати зображення незліченної кількості знаменитостей і громадських діячів.