Виробництво безпілотників є дуже затребуваними для України. Вони дозволять не лише досягати результатів на полі бою, але й впливати на російську промисловість. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, наголосивши, що дрони мають бути головною українською зброєю.

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Найбільша перевага дронів

Про успішне завершення закупівель дрон AQ 400 Scythe оголосила компанія-розробник Terminal Autonomy. Наразі збирають 50 дронів на місяць. Водночас до другого кварталу 2024 року виробництво можуть масштабувати до 500 одиниць на місяць.

Заявлено, що злітна маса дрона – 100 кг, з них 32 кг – корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кг, шляхом зменшення дальності польоту. Крейсерська швидкість становить 144 км/год.

У цього дрона є одна велика перевага. Якщо вдасться довести його характеристики до вимог Міністерства оборони, це буде успіхом. Він може бути лідером рою дронів,

– зауважив Валерій Романенко.

Це означає, що складну і вартісну апаратуру можуть встановлювати лише на одному з дронів. Тож буде лише один складний дрон, як лідер рою. Він, зокрема, не обов'язково летітиме першим, а може бути всередині чи навіть в кінці групи.

"Група з 10 – 15 БпЛА будуть дешевими, на них лише зв'язкова апаратура. Рій отримуватиме вказівки тільки від одного дрону щодо зміни курсу, наприклад. Тож на дешеві дрони росіяни будуть змушені витрачати дорогі ракети", – наголосив Романенко.

БпЛА мають стати головною зброєю

До того ж такі далекобійні дрони дуже важливі для України. Адже західна зброя, яку надають партнери, заборонена для використання по російській території.

Не все ідеально, але загалом є напрацювання і є тенденції створення далекобійних дронів. Це має бути нашою основною зброєю. Це єдине, чим ми можемо вражати глибинні райони Росії,

– підкреслив експерт з авіації.

Тож, якщо Україні вдасться налагодити масоване виробництво українських дронів, то це буде можливістю впливати на ворожу промисловість, аеродроми, склади та інші важливі військові об'єкти.

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