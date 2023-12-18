Виробництво безпілотників є дуже затребуваними для України. Вони дозволять не лише досягати результатів на полі бою, але й впливати на російську промисловість. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, наголосивши, що дрони мають бути головною українською зброєю.
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Найбільша перевага дронів
Про успішне завершення закупівель дрон AQ 400 Scythe оголосила компанія-розробник Terminal Autonomy. Наразі збирають 50 дронів на місяць. Водночас до другого кварталу 2024 року виробництво можуть масштабувати до 500 одиниць на місяць.
Заявлено, що злітна маса дрона – 100 кг, з них 32 кг – корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кг, шляхом зменшення дальності польоту. Крейсерська швидкість становить 144 км/год.
У цього дрона є одна велика перевага. Якщо вдасться довести його характеристики до вимог Міністерства оборони, це буде успіхом. Він може бути лідером рою дронів,
– зауважив Валерій Романенко.
Це означає, що складну і вартісну апаратуру можуть встановлювати лише на одному з дронів. Тож буде лише один складний дрон, як лідер рою. Він, зокрема, не обов'язково летітиме першим, а може бути всередині чи навіть в кінці групи.
"Група з 10 – 15 БпЛА будуть дешевими, на них лише зв'язкова апаратура. Рій отримуватиме вказівки тільки від одного дрону щодо зміни курсу, наприклад. Тож на дешеві дрони росіяни будуть змушені витрачати дорогі ракети", – наголосив Романенко.
БпЛА мають стати головною зброєю
До того ж такі далекобійні дрони дуже важливі для України. Адже західна зброя, яку надають партнери, заборонена для використання по російській території.
Не все ідеально, але загалом є напрацювання і є тенденції створення далекобійних дронів. Це має бути нашою основною зброєю. Це єдине, чим ми можемо вражати глибинні райони Росії,
– підкреслив експерт з авіації.
Тож, якщо Україні вдасться налагодити масоване виробництво українських дронів, то це буде можливістю впливати на ворожу промисловість, аеродроми, склади та інші важливі військові об'єкти.
Вибухи у Росії: останні новини
- У неділю, 17 грудня безпілотники атакували Ростовську, Липецьку та Волгоградську області Росії. Удари підтвердили у Головному управління розвідки. Попри заяви з боку Росії про те, що всі дрони вдалося збити, а руйнувань не було є брехнею. Цілі були уражені.
- Вибухи, зокрема, пролунали на аеродромі у Морозовську, Ростовська область. Там було місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил Росії. Крім того, на момент атаки там перебувало до 20 літаків Су-34. Успішну операцію провела СБУ спільно із ЗСУ.
- Неспокійно було також в Курській області 16 грудня. Прильоти зафіксували у селі Крупець. В іншому районі від "атаки дронів" була пошкоджена лінія електропередачі. Вона живить один з об'єктів Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату