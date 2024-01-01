Вперше в історії відбувся бій між БпЛА та береговими кораблями. СБУ поділились з 24 Каналом неймовірним записом.

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Дрони ведуть вогонь по ворогу

На записі можна побачити, як дрони Служби безпеки України не дають спокою російським береговим кораблям. Вони ведуть вогонь по суднах. Невідомо, де відбувся цей бій, але він виглядає епічно. Росіяни втікають від вогню безпілотників Служби безпеки України, який не припиняється ні на мить.

Перший в історії бій БпЛА та берегових кораблів: дивіться відео

Наші військові не дають ворогу спокою ні на суші, ні в морі, ні в повітрі. Такий бій стався в перше в історії і саме українські дрони дали бій береговим кораблям.

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