Переваги Jupiter Hunter
Дрон призначений для ведення повітряного спостереження, розвідки, криміналістики, отримання й передачі аерофотознімків та співпраці з силами наземних операцій. Безпілотник розробили фахівці DEFENDER.ARMY.
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Розробники зазначили, що завдяки фіксованому крилу та здатності до вертикального зліту/посадки безпілотник не потребує злітно-посадкової смуги. Тобто, він буде ефективний навіть у складних для роботи місцях та в районах з великою щільністю населення.
Дрон не боїться РЕБ
Режим швидкої дії FHSS дає змогу уникнути впливу РЕБ і засобів глушення. У режимі пропелера підтримується стійкий політ як у режимі орієнтації, так і в режимі висіння,
– повідомили розробники.
За навантаження в 10 кілограмів дрон може працювати 1,5 години, здійснюючи польоти на відстань 150 кілометрів.
За навантаження 2 кілограм час роботи збільшується до 3,5 годин, а відстань польоту – до 350 кілометрів. Максимальна дальність радіокерування – 150 кілометрів, а під час використання системи Starlink – без обмежень.
Jupiter Hunter-1 розробила команда українських фахівців / Фото defender.army
Технічні характеристики Jupiter Hunter-1:
- Максимальна злітна вага: 34 кг
- Розмах крил: 3914 мм
- Довжина: 1920 мм
- Батарея: 6S 32 000 мА*год
- Максимальне корисне навантаження, що рекомендується: 10 кг
- Круїзна швидкість: 75-90 км/год
- Максимальна швидкість: 120 км/год
- Максимальна робоча висота: < 4500 м
- Підтримка систем GPS, Galileo, BDS
- Кількість каналів: понад 120