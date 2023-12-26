Всього на наступний рік Володимир Зеленський анонсував виробництво мільйона дронів. Умєров переконаний, що Україна зможе навіть перевищити це число.

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Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що у 2024 році закупівлею всього повинно займатися Міноборони. Однак гроші переказали в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації (ДССЗЗІ), яка підпорядковується Міністерству цифрової трансформації. Попри це, робота продовжується.

Виробники почали працювати останні місяці величезними темпами, тому що перекидання цих грошей, їхнє отримання, використання припало на останні місяці. Зараз продовжимо це на перший квартал. Але я вже поставив завдання нашим колегам знайти кошти для того, щоб збільшити це в декілька разів,

– зазначив Умєров.

Міністр оборони прогнозує, що з 50 тисяч дронів українського виробництва держава закупить, ймовірно, усі або навіть більше. Кошти були перераховані лише нещодавно і робота вже починається. Річ у тому, що до цього часу більшість виробників не працювала в такій кількості, наразі це лише тестують.

Наразі Міноборони працює над тим, щоб зменшити бюрократичну складову. Умєров зазначив, що нова техніка в часи війни повинна ставитися на озброєння швидко. Міністр впевнений, що планку у мільйон дронів наступного року вдасться навіть перевищити.

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