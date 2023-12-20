Цього розробники досягли, використавши метал, а не композитні матеріали. За словами військового оглядача Дениса Поповича, виробництво дронів в Україні зростає.
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Що відом про український дрон Cobra
Український дрон Cobra тепер виготовляють серійно,
– розповіли в Армії дронів.
Розробники з Кривого Рогу пояснили, що головна ідея проєкту – зменшити кількість людей, які ризикують своїм життям. Для цього їх хочуть замінити безпілотниками.
За даними "Армії дронів", безпілотник Cobra має собівартість 2 тисячі доларів, що дешевше за закордонні або українські аналоги.
Він може летіти до 300 кілометрів, його вантажопідйомність становить 15 кілограмів.
Як виглядає дрон Cobra: дивіться відео
Зеленський заявив про мільйон дронів у 2024 році
- Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції заявив, що у 2024 році наші бригади будуть отримувати вітчизняні БпЛА. Він також наголосив, що ми зробимо все можливе, щоб виготовити заявлений мільйон дронів.
- Президент України пояснив, що зростатиме також кількість артилерії. Зокрема, систем 155-й калібру, який виявився дефіцитним.
- Вже наступного дня міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що український лідер мав на увазі FPV-дрони. Тільки в грудні 2023 року Україна виробляє понад 50 тисяч FPV-дронів.
- Голова Мінстратегпрому розповів, що у 2024 році Україна також виробить понад 10 тисяч ударних безпілотників середньої дальності (мовиться про сотні кілометрів) та орієнтовно 1000 дронів з дальністю польотів понад 1000 кілометрів.