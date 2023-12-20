Этого разработчики добились, использовав металл, а не композитные материалы. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, производство дронов в Украине растет.

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Что известно об украинском дроне Cobra

Украинский дрон Cobra теперь производят серийно,

– рассказали в Армии дронов.

Разработчики из Кривого Рога объяснили, что главная идея проекта – уменьшить количество людей, рискующих своей жизнью. Для этого их хотят заменить беспилотниками.

По данным "Армии дронов", беспилотник Cobra имеет себестоимость 2 тысячи долларов, что дешевле зарубежных или украинских аналогов.

Он может лететь до 300 километров, его грузоподъемность составляет 15 килограмм.

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