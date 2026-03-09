Об этом сообщает телеграм-канал "Досье Шпиона".
Что известно о ликвидации российских офицеров?
В пятницу, 6 марта, Силы обороны атаковали дроном-бомбардировщиком "Баба-Яга" группу офицеров российской воинской части 78986 в пределах населенного пункта Теткино, что в приграничном районе Курской области. Украинский беспилотник сбросил на личный состав три мины калибра 82 миллиметра.
В результате удара погибли четверо российских офицеров:
- майор Леухин А.Г.,
- капитан Путилин А.А.,
- старший лейтенант Бааль В.С.,
- старший лейтенант Епифанов А.А.
Все погибшие служили в составе 1-го мотострелкового полка Воздушно-космических сил России.
Интересно! Российские оккупанты окрестили "Бабой-Ягой" украинские дроны-бомбардировщики. Эти БпЛА предназначены для точного сброса боеприпасов на вражеские позиции – их точность достигает от 1 до нескольких метров. Обычно дрон "Баба-Яга" зависает над целью перед сбросом снаряда, а некоторые модели могут пикировать для более точного удара.
Для каких еще задач используются дроны "Баба-Яга"?
Известно, что Силы обороны активно используют эти дроны-бомбардировщики для дистанционного минирования, а также для выполнения логистических и гуманитарных задач. Беспилотники "Баба-Яга" способны нести до 20 килограммов груза.
Дроны "Баба-Яга" были разработаны ГУР при поддержке США, чтобы наносить сокрушительные и эффективные удары в глубине России. Ночные дроны-бомберы доставляют мощные боеприпасы различного типа на вражеские позиции.
"Россияне очень боялись этих дронов, когда впервые увидели их в воздухе – они даже публиковали видео об этом. Результат превзошел ожидания", – сообщил блогер, военный аналитик и резервист Сил обороны Эстонии Артур Рехи.