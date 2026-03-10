Ситуація на фронті залишається напруженою, однак значна частина російських атак не приносить результатів і супроводжується великими втратами. Про це йдеться у новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська 9 березня продовжували наступальні операції на кількох напрямках фронту, однак на більшості ділянок не змогли досягти підтверджених успіхів. Зокрема, атаки тривали на півночі Сумської області, де російські підрозділи намагалися просунутися у напрямку Бачівська, Суходолу, Кучерівки, Вовфина, Павлівки та Нової Січі, але без результату.

Подібна ситуація спостерігалася і на Харківщині. Російські війська атакували поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Стариці та Лиману, а також у напрямку Зибиного і Веселого. За словами російських військових блогерів, наступ у цьому районі перетворився на "щоденну бійню", де російські підрозділи просуваються лише на 100 – 300 метрів на добу.

На Куп'янському напрямку українські сили, навпаки, змогли покращити позиції. Геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ просунулися в районі села Подолів на схід від Куп'янська. Російські війська атакували біля Курилівки та Куп'янська-Вузлового, а за даними російських джерел, у самому Куп'янську відбувалися українські контратаки. Українські військові також завдали удару по скупченню російських військ поблизу Петропавлівки.

Ситуація на фронті станом на ранок 10 березня / Карти ISW

Бойові дії тривали і на Донеччині. Російські сили атакували поблизу Лиману, Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки. Українські військові повідомляють, що російська армія активно використовує тактику малих груп та значну чисельну перевагу – іноді до 10 російських військових на одного українського. Часто у штурмах беруть участь мінімально підготовлені або навіть неозброєні солдати.

На Покровському напрямку російські атаки також тривають, однак просування залишається повільним і дуже дорогим. Українські військові створили так звану "кілл-зону", де російські підрозділи змушені рухатися малими групами і можуть тижнями намагатися зайняти одну позицію. При цьому ЗСУ значно посилили використання FPV-дронів, які почали вражати російські логістичні маршрути далеко від лінії фронту.

Водночас на південному напрямку українські війська змогли просунутися у районі Гуляйполя та на заході Запорізької області. Бої тривають також поблизу Оріхова, де російські війська намагаються атакувати та завдають ударів по мостах, що забезпечують українську логістику.

Крім того, російські підрозділи здійснювали обмежені атаки на Херсонському напрямку поблизу Антонівського мосту, але без будь-якого просування.

