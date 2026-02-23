Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що наприкінці 2025 року ворог почав накопичувати резерви в Запорізькій області, намагаючись посилити наступ на цій ділянці фронту. На карті бойових дій фіксували просування ворога в напрямку Гуляйполя Запорізької області та в бік Дніпропетровської області.

Читайте також Ціль номер один, – у "Рубежі" назвали, що росіяни намагаються передусім уразити на фронті

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті?

За словами Мусієнка, контратаки Сил оборони України на цьому напрямку стримали просування ворога. Зокрема йдеться про ділянку біля населеного пункту Тернувате Запорізької області.

У ворога був намір просунутися до того ж Тернуватого, створюючи плацдарми для подальшого наступу. Мета – вийти з тактичного простору на оперативний. Тоді загрози для нас зросли б,

– сказав Мусієнко.

Сили оборони України ведуть активну оборону. За можливості підрозділи намагаються відновити контроль над тими ділянками, які захопив ворог.

Зараз фактично це й відбувається. Це можна назвати успіхом. Наші активні дії на цій ділянці стабілізують ситуацію на Запорізькому напрямку, якщо говоримо про "стик" між областями,

– зауважив Мусієнко.

Просування Сил оборони України стали можливими не лише через відключення "старлінків" у ворога. Тут були продумані контрдії у відповідь на російські атаки.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що з початку січня вдалося відновити контроль над 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами.

Яка ситуація в Запорізькій області: дивіться карту бойових дій

Ситуація на фронті: коротко