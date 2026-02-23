Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що наприкінці 2025 року ворог почав накопичувати резерви в Запорізькій області, намагаючись посилити наступ на цій ділянці фронту. На карті бойових дій фіксували просування ворога в напрямку Гуляйполя Запорізької області та в бік Дніпропетровської області.
Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті?
За словами Мусієнка, контратаки Сил оборони України на цьому напрямку стримали просування ворога. Зокрема йдеться про ділянку біля населеного пункту Тернувате Запорізької області.
У ворога був намір просунутися до того ж Тернуватого, створюючи плацдарми для подальшого наступу. Мета – вийти з тактичного простору на оперативний. Тоді загрози для нас зросли б,
– сказав Мусієнко.
Сили оборони України ведуть активну оборону. За можливості підрозділи намагаються відновити контроль над тими ділянками, які захопив ворог.
Зараз фактично це й відбувається. Це можна назвати успіхом. Наші активні дії на цій ділянці стабілізують ситуацію на Запорізькому напрямку, якщо говоримо про "стик" між областями,
– зауважив Мусієнко.
Просування Сил оборони України стали можливими не лише через відключення "старлінків" у ворога. Тут були продумані контрдії у відповідь на російські атаки.
Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що з початку січня вдалося відновити контроль над 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами.
Яка ситуація в Запорізькій області: дивіться карту бойових дій
Ситуація на фронті: коротко
- Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Сили оборони поки не можуть перейти до деокупації територій. Росія зараз має суттєву перевагу в чисельності армії. І швидкий наступ обернувся б величезними втратами. Також наша держава поки не має достатньо необхідного озброєння.
- При цьому Сили оборони продовжують знищувати ворога. Упродовж останніх місяців вдається знищувати 30 – 35 тисяч окупантів. Це перевищує темпи поповнення російських сил. Зараз фіксують скорочення російського угруповання в Україні на 8 – 10 тисяч.
- Станом на 23 лютого Росія втратила понад 1 мільйон 260 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11696 танків, 24082 бойових броньованих машин, 37510 артилерійських систем тощо.