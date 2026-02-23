Росіяни тепер намагаються атакувати українські fpv-пости, щоб їхня піхота могла просуватись вперед. Молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів 24 Каналу, що за останній рік українські пілоти дронів стали ціллю номер один для окупантів.

Як Сили оборони протистоять росіянам?

Микола Гриценко зазначив, якщо росіяни виявляють українську точку зльоту пілотів, то вони завдають удару по цьому місті, іноді навіть авіацією.

Це дуже ускладнює роботу. Як тільки, з даних розвідки, ми дізнаємося, що нашу точку пілотів "спалили" або бачимо, що по ній розпочався вогонь, то надзвичайно швидко переносимо їх на запасні позиції,

– сказав він.

Росіяни можуть знищити техніку, але це не головне – найважливіше зберегти життя українських військових, які на позиціях виконують бойові завдання.

Це важливо, адже вони слідкують за лінією бойового зіткнення і забезпечують прикриття для піхотинців Сил оборони.

Тому точки пілотів тепер переміщаються раз на кілька днів. Більшість пілотів вже навчена максимально швидко збиратись і облаштовувати нову позицію на іншій точці,

– підкреслив молодший лейтенант.

Це ефективний спосіб, який дозволяє боротися з атаками противника по українських операторах дронів.

Зверніть увагу! Триває важливий збір на наземні дрони для медичної евакуації для бригади "Рубеж". Закликаємо долучитись за посиланням.

До слова, інспектор комендатури "Шквал" Артем Дрозд зауважив, що значна частина фронту перебуває у так званій кілзоні, де постійну загрозу створюють дрони, артилерія й тактична авіація. Водночас противнику досі не вдалося здобути повну перевагу ані в повітрі, ані на лінії зіткнення. Це дуже важливо та показово.

Яка ситуація на фронті?