Россияне теперь пытаются атаковать украинские fpv-посты, чтобы их пехота могла продвигаться вперед. Младший лейтенант, начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал 24 Каналу, что за последний год украинские пилоты дронов стали целью номер один для оккупантов.

Как Силы обороны противостоят россиянам?

Николай Гриценко отметил, если россияне обнаруживают украинскую точку взлета пилотов, то они наносят удар по этому городу, иногда даже авиацией.

Это очень усложняет работу. Как только, из данных разведки, мы узнаем, что нашу точку пилотов "сожгли" или видим, что по ней начался огонь, то очень быстро переносим их на запасные позиции,

– сказал он.

Россияне могут уничтожить технику, но это не главное – самое важное сохранить жизнь украинских военных, которые на позициях выполняют боевые задачи.

Это важно, ведь они следят за линией боевого соприкосновения и обеспечивают прикрытие для пехотинцев Сил обороны.

Поэтому точки пилотов теперь перемещаются раз в несколько дней. Большинство пилотов уже научена максимально быстро собираться и обустраивать новую позицию на другой точке,

– подчеркнул младший лейтенант.

Это эффективный способ, который позволяет бороться с атаками противника по украинским операторам дронов.

К слову, инспектор комендатуры "Шквал" Артем Дрозд заметил, что значительная часть фронта находится в так называемой килл зоне, где постоянную угрозу создают дроны, артиллерия и тактическая авиация. В то же время противнику до сих пор не удалось получить полное преимущество ни в воздухе, ни на линии соприкосновения. Это очень важно и показательно.

Какова ситуация на фронте?